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Kartal Belediyesi Gebelik Okulu seminerleri başladı

Kartal Belediyesi Gebelik Okulu seminerleri başladı
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Kartal Belediyesi, anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve destek olmak amacıyla Gebelik Okulu seminerlerini başlattı.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gedik Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan Gebelik Okulu seminerlerinin ilki yapıldı. Alanında uzman kişilerin mentörlüğünde gerçekleşen seminerlerde; gebelik öncesi, gebelik dönemi ve sonrası süreçlerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme programı hazırlandı. Program kapsamında anne adaylarının bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

Petrol İş Kadın Danışma Merkezi’nde başlayan ve 4 hafta sürecek seminer programının ilk gününe katılan Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, anne adaylarına yönelik kısa bir bilgilendirme yaptı. Kadınlara yönelik gerçekleştirilen proje ve faaliyetler konusunda bilgi verdi.

Klinik Psikolog Feyza Sümbül Akyüz’ün gerçekleştirdiği sunum ile başlayan Gebelik Okulu seminerlerinde gebelik öncesi, gebelik dönemleri ve sonraki süreçlerde yaşanan birçok durum ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Gebe annelerin merak ettikleri konular, alanlarında uzman isimlerin katıldığı eğitim seminerleri ile yanıtlanmış oldu.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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