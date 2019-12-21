Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası dinleyicileri büyüledi

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk konsere; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal’da görev yapan muhtarlar ve basın mensupları ile birlikte Kartallı sanat seveler katıldı.

Ünlü keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın’ın müzik direktörlüğünü yaptığı Gençlik Senfoni Orkestrası’nın şefliğini ise Hakan Şensoy üstlendi.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Piyanist Cana Gürmen ve keman virtüözü Cihat Aşkın’ın yer aldığı konserde Nevit Kodallı, Mozart ve Vivaldi’nin eserleri, dinleyenleri büyülü bir klasik müzik yolculuğuna çıkardı.

Konser sırasında Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin oluşturduğu öğrenci korosu ve uluslararası ödüllü perküsyon grubu da, orkestra ile birlikte sahne alarak yeteneklerini sergiledi.

Konser sonunda orkestra şefi Hakan Şensoy’un daveti üzerine sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bir parça boyunca orkestra şefliği görevini icra etti. Daha sonra Başkan Gökhan Yüksel; orkestra şefi Hakan Şensoy, piyanist Cana Gürmen ve keman virtüözü Cihat Aşkın’a muhteşem konser için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Konser sonunda söz alan Başkan Gökhan Yüksel, “Hedeflerimizi bir adım daha ileriye taşıyarak Gençlik Senfoni Orkestrası’nı kurduk. Sahnede Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde yetişen kardeşlerimizi ve yarın Gençlik Senfoni Orkestrası ile bizi uluslararası düzeyde temsil edecek bir kadroyu ve bu kadroyu yetiştiren çok değerli hocalarımızı görüyorsunuz. Ben bu güzel işte emeği geçen hem hocalarımıza hem değerli kardeşlerimize hem de kendi ekibime çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Orkestranın oluşturulmasında ailelerin de büyük emeği olduğunu vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, “Siz aileler de iyi ki emeklerinizi çocuklarınız üzerinden eksik etmiyorsunuz. Onlarla ilgilendiniz ve vakit ayırdınız, kocaman bir aile olmayı başardık, çok teşekkür ediyorum çok sağ olun. Ayrıca ekibimizi de büyütmek istiyoruz. Sevgili hocalarımızın katkılarıyla daha çok gence, daha çok Kartallıya sanat ışığını aşılamak istiyoruz. Ben inanıyorum ki buradan doğacak ışık uluslararası başarılara imza atacak. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun.’ diye konuştu.

Gençlik Senfoni Orkestrası’nın yaklaşık iki saat süren müzik ziyafeti Kartallı sanatseverlerin de büyük beğenisini topladı ve dinleyiciler orkestrayı uzun süre ayakta alkışladı.