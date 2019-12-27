Kartal Belediyesi Güvenlik Personeline Stres Eğitimi

Her gün yüzlerce vatandaşa hizmet veren personele yönelik eğitimde 4 farklı zaman diliminde tüm güvenlik personelinin katılımı hedeflendi. “Stres ve Öfke Yönetimi”, “Sorun Çözme ve Kriz Yönetme Teknikleri” ve “Etkili İletişim” konu başlıklarının yer aldığı eğitim, Kartal Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Eğitim Uzmanı Yasemin Baki’nin konuşmacılığında gerçekleşen eğitimler, 26-27 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan güvenlik görevlilerinin katıldığı seminer, güvenlik hizmetlerinin aksamaması için 4 farklı zaman diliminde gerçekleştirildi.