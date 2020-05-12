Kartal Belediyesi hemşireleri unutmadı

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şenol Karasu; görevli personel ile birlikte özelikle salgın sürecince büyük emek harcayan hemşirelere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına moral ziyareti gerçekleştirdi. Korona virüsü ile savaşta en ön cephede yer alan hemşirelere gül ve çikolata hediye eden Dr. Şenol Karasu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in hemşireler günü ile ilgi mesajını da kendilerine iletti.

Kartal’da bulunan sağlık kuruluşlarını tek tek ziyaret ederek başhemşireler ile görüşen Karasu, Kartal Belediyesi olarak canlarını ortaya koyarak emek veren hemşirelerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek sağlık sistemin en önemli kesimlerden biri olan hemşirelere adanmış bu anlamlı günü salgın koşullarında bile olsa kutlamaktan onur duyduklarını ifade etti.