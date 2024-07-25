Kartal Belediyesi ilçenin iklim direncini artırmak için kolları sıvadı

Kartal Belediyesi, iklim yapısında meydana gelen önemli değişimler ile birlikte ortaya çıkan; deniz suyu seviyesinde yükselme, düzensiz yağış rejimleri ve aşırı hava olaylarının olumsuz etkilerine karşı, ilçenin dirençliliğini artırmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İlçedeki tüm mahallelerin ısı haritasını çıkarmaya başlayan Kartal Belediyesi, ölçümler tamamlandığında müdahale planlarını bu verilere göre hazırlayacak.

Şehirlerdeki ortalama hava sıcaklığı değerlerinin, kırsal alanlara göre daha yüksek olması durumu, yani diğer bir deyişle ‘Kentsel Isı Adası Etkisi’nin; kent sakinlerinin sağlığı ve refahı üzerindeki olumsuz etkisini en aza düşürmek amacıyla harekete geçen Kartal Belediyesi, kapsamlı bir çalışma ile “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” hazırlıyor.

Kartal’ın 20 Mahallesi’nin Isı Haritası Çıkartılıyor

‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ çerçevesinde Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bina Yönetim Şefliği ekipleri, Kartal’ın 20 mahallesinde çalışma başlattı.

Mahalleleri tek tek gezen ekipler, termometre ile ısı ölçümleri yaparak mahallelerin kentsel ısı haritasını çıkarmaya başladı. Kartal Belediyesi, ekiplerin kentsel ısı haritası ölçümlerini tamamlaması ile birlikte müdahale planlarını bu verilere göre hazırlayacak.

İklime Dirençli Kent Kartal

Kartal Belediyesi ekiplerince yürütülen ölçüm çalışmalarında sıcaklıkların düzenli olarak arttığı gözlemlendi. Kentlerde; çevresel ve sosyo-ekonomik pek çok problem ile sağlık sorunlarına neden olan bu sıcaklık artışının, önümüzdeki yıllarda etkisini daha çok artıracağı öngörülüyor.

Bu kritik problemlere karşı Kartal Belediyesi, ilçenin iklim direncini geliştirmek için stratejik planını güncelliyor. Kentteki yeşil alanların artırılması, hava koridorlarının oluşturulması, enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, karbon ayak izinin azaltılması gibi müdahaleler ile kentin iklim direncini geliştirmek hedefleniyor.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü ölçümler neticesinde kent genelinde ortalama 5°C’lik ısı farkı tespit edilirken;

Betonarme yapıların yoğun olduğu bölgelerin gölge alanlarındaki ölçümler ile ağaçlık bölgelerin gölge alanlarında yapılan ölçümler arasındaki ısı farkı ise oldukça yüksekti.

Öyle ki asfalt yollarda ve betonarme yapılarda yapılan termal kamera ölçümleri en yüksek 60°C’yi gösterirken, aynı saatte ağaçlık bölgede yapılan ölçümde bölgenin sıcaklığı 32°C olarak tespit edildi. Yapılan ölçümler neticesinde; yeşil alanların, kentsel ısı adalarına olan olumlu etkisi de açıkça ortaya konmuş oldu.

“Yeşil şehirler vizyonu ile çalışıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; Kartal’ın daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve dirençli bir kent olması için kararlı olduklarını ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Başkan Yüksel, şu ifadelere yer verdi;

“İçinde bulunduğumuz iklim değişikliği ve buna bağlı küresel ısınma problemi, sadece Kartal’ı değil, ülkemizi ve tüm dünyayı etkiliyor.

Bu çalışmaları hem kentteki yaşam kalitesini artırmak hem de çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Kartal ve dünya bırakmak için başlattık.

Akıllı, sürdürülebilir ve yeşil şehirler vizyonu ile Kartal’ın iklime direncini geliştirecek projeler geliştiriyoruz.

Yakında komşularımız bu projelerin faaliyetlerine tanık olacaklar. Bu konu belediyelerin tek başına çözebileceği bir sorun değil tabii ki. Özellikle vatandaşlarımızın, iklim değişikliği ile ilgili farkındalıkları da oldukça önemli.

Bu sorun, ancak hep birlikte işbirliği yaparak etkisini azaltabileceğimiz bir konu. Atıklarımızı ayrıştırmak, binalarımızı enerji verimli hale getirmek, ulaşımda toplu taşımaya, bisiklet gibi alternatiflere öncelik vermek, tüketimlerimizi yerel işletmelerden yapmak gibi davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmemiz oldukça önemli.

Kartal Belediyesi olarak, gerek sürdürülebilir kentsel planlama ve altyapı ile gerekse kuracağımız işbirliği mekanizmaları ile Kartal’ın dirençli bir kent olmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağız.”