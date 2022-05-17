Kartal Belediyesi ile İBB Özel Bireyler ve Aileleri Şile Kampı’nda ağırladı

Kartal Belediyesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Engelliler Haftası’ dolayısıyla özel bir etkinliğe imza attı. Söz konusu etkinlik kapsamında Kartal’da yaşayan özel gereksinimli bireyler ve aileleri Şile Engelliler Kampı’na giderek bir hafta boyunca gönüllerince tatil yaptı.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Birimi ile İBB’nin ortak gerçekleştirdiği organizasyonda Kartallı 25 özel gereksinimli birey ve aileleri olmak üzere yaklaşık 100 kişilik bir grup, Kartal Belediyesi’nin araçları ile İBB Engelliler Müdürlüğü’nün Şile’de bulunan Engelliler Kampı’na gitti.

Özel gereksinimi olan vatandaşların aktif olarak; sosyal, kültürel, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımlarının ve 82.000 metrekare alan içerisinde aileleri ile birlikte tatil yapmalarının amaçlandığı etkinlikte; özel gereksinimli bireyler ve aileleri, bir hafta süresince bir yandan tatil köyü standartlarına sahip bir ortamda dinlenirken bir yandan da birbirinden çeşitli ve eğlenceli etkinliklere katılarak doyumsuz zaman geçirdi.

Çocuk animasyonu, fitness, canlı müzik, karaoke, sabah ve akşam sporu, eğitsel oyunlar, doğa yürüyüşü, oriyentiring, bocce, mini golf, binicilik, okçuluk, futbol, lego oyun alanı, tırmanma duvarı, top havuzu, trambolin, konsol oyunları, müzik, resim ve takı atölyeleri gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı dolu dolu bir program ile aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiren özel gereksinimli bireyler, bir yandan da kampın içerisinde yer alan sosyal yaşam merkezinin sunduğu tüm hizmetlerden ücretsiz bir şekilde faydalanma şansına sahip oldu.

117 kamera ile güvenliğin üst düzeyde tutulduğu kampta, olası sağlık problemlerinde acil müdahalelerin yapılacağı ve gerekli durumlarda hastaları hastaneye sevk etmek amacı ile kamp alanında hazır bulundurulan revir de 24 saat hizmet verdi.

Özel gereksinimli komşuların sosyal hayata aktif katılımlarını sağlayacak projeleri önemsediklerini söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konuya ilişkin konuşmasında şunları kaydetti: “Maddi olanaksızlıklar, erişilebilir mekânların çok az olması gibi nedenlerle tatile gidemeyen özel gereksinimli komşularımız ve aileleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok özel bir tatil organizasyonu yapmak istedik. 1 hafta boyunca komşularımız hem doğa ile iç içe engelsiz bir tatil yapsın, hem de tüm eğlenceli aktivitelere katılabilsin istedik. Yaptığımız hazırlıkların akabinde, komşularımız ve ailelerinden oluşan 100 kişilik bir grubu, belediye personelimizin de araçları ile eşlik ettiği Şile Engelliler Kampı’na gönderdik. Engelsiz bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”