Kartal Belediyesi ilkokul ve ortaokul velileri ile buluşuyor

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal bölgesinde bulunan ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik ''Mahremiyet ve Sağlıklı Beslenme Eğitimi'' isimli eğitim seminerleri vermeye başladı.

Söz konusu eğitim seminerleri kapsamında gerçekleşen eğitimlerin ilki, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kartal Şeyh Şamil Ortaokulu’nda düzenlendi.

Uzman Psikolog Nurdan Yurduseven ve Diyetisyen Dilber Kübra Şimşek tarafından verilen eğitimde velilere çocuklarının gelişimlerinde izleyecekleri yol hakkında bilgi verildi.

Diyetisyen Şimşek, çocuklarının gelişim sürecinde en sağlıklı şekilde beslenmelerini ne şekilde sağlayabileceklerini, verdiği örneklerle velilere anlattı ve ardından velilerin sorularını yanıtladı.

Uzman Psikolog Nurdan Yurduseven ise gelişim sürecinde mahremiyet alanlarını ihmal etmeden çocukların sağlıklı bir şekilde kendilerini tanımalarına yardımcı olmaları için izlemeleri gereken yolu velilere sunum eşliğinde aktardı.

En sağlıklı yolu birlikte çizelim

Şeyh Şamil Ortaokulu’nda gerçekleştirilen eğitimde velilere Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars eşlik etti. Başkan Yardımcısı Kars, eğitim öncesi velilere yapmış olduğu konuşmada:

“Bugün burada olmanız bizler için çok kıymetli, Kartal Belediyesi ailesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çocuk ve gençlerimizin eğitimleri ile alakalı her türlü konu ile ilgili düzenli aralıklarla çalışmalar yürütüyor, etkinlikler düzenliyoruz. Sizler de ebeveynler olarak buraya gelip eğitime katılarak çocuklarınıza vermiş olduğunuz değeri bir kez daha göstermiş oluyorsunuz.

Kartal’ımızın genelinde düzenlemeye devam edeceğimiz bu eğitimlere, çocuğu ilk ve ortaokula devam eden tüm velilerimizi onların gelişiminde en sağlıklı yolu birlikte çizmek üzere davet ediyorum.

Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.