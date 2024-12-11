  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi ilkokul ve ortaokul velileri ile buluşuyor

Kartal Belediyesi ilkokul ve ortaokul velileri ile buluşuyor

Kartal Belediyesi ilkokul ve ortaokul velileri ile buluşuyor
Güncelleme:

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal bölgesinde bulunan ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik ''Mahremiyet ve Sağlıklı Beslenme Eğitimi'' isimli eğitim seminerleri vermeye başladı.

Söz konusu eğitim seminerleri kapsamında gerçekleşen eğitimlerin ilki, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kartal Şeyh Şamil Ortaokulu’nda düzenlendi.

Uzman Psikolog Nurdan Yurduseven ve Diyetisyen Dilber Kübra Şimşek tarafından verilen eğitimde velilere çocuklarının gelişimlerinde izleyecekleri yol hakkında bilgi verildi.

Diyetisyen Şimşek, çocuklarının gelişim sürecinde en sağlıklı şekilde beslenmelerini ne şekilde sağlayabileceklerini, verdiği örneklerle velilere anlattı ve ardından velilerin sorularını yanıtladı.

Uzman Psikolog Nurdan Yurduseven ise gelişim sürecinde mahremiyet alanlarını ihmal etmeden çocukların sağlıklı bir şekilde kendilerini tanımalarına yardımcı olmaları için izlemeleri gereken yolu velilere sunum eşliğinde aktardı.

En sağlıklı yolu birlikte çizelim

Şeyh Şamil Ortaokulu’nda gerçekleştirilen eğitimde velilere Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars eşlik etti. Başkan Yardımcısı Kars, eğitim öncesi velilere yapmış olduğu konuşmada:

“Bugün burada olmanız bizler için çok kıymetli, Kartal Belediyesi ailesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çocuk ve gençlerimizin eğitimleri ile alakalı her türlü konu ile ilgili düzenli aralıklarla çalışmalar yürütüyor, etkinlikler düzenliyoruz. Sizler de ebeveynler olarak buraya gelip eğitime katılarak çocuklarınıza vermiş olduğunuz değeri bir kez daha göstermiş oluyorsunuz.

Kartal’ımızın genelinde düzenlemeye devam edeceğimiz bu eğitimlere, çocuğu ilk ve ortaokula devam eden tüm velilerimizi onların gelişiminde en sağlıklı yolu birlikte çizmek üzere davet ediyorum.

Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlk asgari ücret toplantısı sonrasında masadaki rakam belli oldu İlk asgari ücret toplantısı sonrasında masadaki rakam belli oldu Tam 13 kez evlenip 12 kez boşanıp devletten 12 milyon TL çaldılar! Tam 13 kez evlenip 12 kez boşanıp devletten 12 milyon TL çaldılar! Canlı yayın karıştı, Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayını terk etti Canlı yayın karıştı, Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayını terk etti Faizsiz kredi veren bankalar musluğu sonuna kadar açtı: 75 bin TL'ye yükseldi Faizsiz kredi veren bankalar musluğu sonuna kadar açtı: 75 bin TL'ye yükseldi Sağlık muayenesinde öncelik hakkı sırlaması değişti Sağlık muayenesinde öncelik hakkı sırlaması değişti Galatasaraylı yıldızın eşinden şoke eden itiraf Galatasaraylı yıldızın eşinden şoke eden itiraf Müge Anlı'da ''kayıp'' ilanıyla başlayan yasak aşk cinayeti çözüldü Müge Anlı'da ''kayıp'' ilanıyla başlayan yasak aşk cinayeti çözüldü Suriyeli ilanlarında patlama var: ''Ülkeme dönüyorum acil satılık'' Suriyeli ilanlarında patlama var: ''Ülkeme dönüyorum acil satılık'' Uzman isim uyardı: ''Vakalar patladı, yoğun bakımdaki hasta sayısı artıyor'' Uzman isim uyardı: ''Vakalar patladı, yoğun bakımdaki hasta sayısı artıyor'' Olası 3. Dünya Savaşı'nda en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı Olası 3. Dünya Savaşı'nda en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı
Türkiye'nin 90 yıllık devinin fabrikaları icra yoluyla satılacak Türkiye'nin 90 yıllık devinin fabrikaları icra yoluyla satılacak İsrail durmuyor! Netanyahu kafaya koydu, Suriye'yi parçalayacak İsrail durmuyor! Netanyahu kafaya koydu, Suriye'yi parçalayacak Devrik lider Esad'ın kardeşine ait malikaneden dikkat çeken görüntüler Devrik lider Esad'ın kardeşine ait malikaneden dikkat çeken görüntüler Donmaya hazır mısınız ? Önce yağmur ardından da kar geliyor! Donmaya hazır mısınız ? Önce yağmur ardından da kar geliyor! Opel'in merakla beklenen efsane SUV'u elektriklenerek Türkiye'ye dönüyor Opel'in merakla beklenen efsane SUV'u elektriklenerek Türkiye'ye dönüyor ATM'lerde ''tek banknot'' dönemi başlıyor ATM'lerde ''tek banknot'' dönemi başlıyor Konuk profesörün ''argo'' restine, sunucu Meltem Bozbeyoğlu müdahale etti Konuk profesörün ''argo'' restine, sunucu Meltem Bozbeyoğlu müdahale etti Esad'ın ''işkence üssü'' Sednaya'daki ''insan bedeni pres makinaları'' görüntülendi Esad'ın ''işkence üssü'' Sednaya'daki ''insan bedeni pres makinaları'' görüntülendi Suikastçı katil Mehmet Ali Ağca tehditler yağdırıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da rest çekti Suikastçı katil Mehmet Ali Ağca tehditler yağdırıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da rest çekti Bir ilimizde kuduz alarmı verildi: 9 yaşındaki bir çocuk öldü Bir ilimizde kuduz alarmı verildi: 9 yaşındaki bir çocuk öldü