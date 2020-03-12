Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası, İTÜ'deydi

Dünyada bir ilk olarak “Renkler ve Şekiller İle Çalgı Öğretimi” metodu ile işitme engellilerin müzik yapabilmesini mümkün kılan Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın periyodik olarak gerçekleştirdiği konser serilerinin Mart ayı konuğu oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Beşiktaş Maçka’da bulunan Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler Düzenleme Kurulu Salonu’nda gerçekleşen konseri, katılımcılar hayranlıkla dinledi.

Geleneksel müzikten, çağdaş müziğe sahne sanatlarının her dalından müzik anabilim dalları ile toplumun her kesimini düzenlenen etkinlikler ile buluşturmayı hedefleyen Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir yönetiminde Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası’nın muhteşem konserine ev sahipliği yaptı.

Konser öncesi Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası Şefi Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir tarafından “Renkler ve Şekillerle Çalgı Öğretimi Metodu”, konsere katılan öğrenci ve vatandaşlarla paylaşıldı. Orkestranın tarihçesine yer verilen sunumların ardından da orkestranın solo ve koro performanslarına geçildi. Türk ve dünya müziklerinin sevilen eserlerini, renklerle uygulanan metot yöntemiyle çalan engelsiz orkestra üyeleri, tüm dünyaya bir kez daha ‘engelsiz yaşam’ mesajını verdi. Öğretim Görevlisi Dr. Tuğçem Kar da solist olarak yer aldığı orkestra ile tam bir uyum içerisinde konseri tamamladı. Konser salonunu hınca hınç dolduran kalabalığın da müziğin ritmine kendilerini kaptırarak sıklıkla eşlik ettiği performans, uzun süre ayakta alkışlandı.

Konserin sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Serpil Murtezaoğlu tarafından Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası’na teşekkür belgeleri takdim edildi.