Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü'nden gururlandıran başarı

Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi’nde mücadele eden Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çerkezköy İşitme Engelliler Spor Kulübü ile oynadığı karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

1985 yılında kurulan, Türkiye Şampiyonluğu da elde eden ve Avrupa’da ülkemizi temsil eden, milli takıma başarılı sporcular kazandıran Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çerkezköy Belediyesi 100. Yıl Stadı'nda Çerkezköy İşitme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Rakibine büyük üstünlük kuran Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, 6-0'lık galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, 2 Mart Pazar günü saat 13.00’te Yakacık Stadı'nda Avcılar SSK ile karşı karşıya gelecek.

Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Kemal Alpay, "Hedefimiz şampiyonluk. Yakacık Stadı'nda oynanacak müsabaka için tüm Kartallı vatandaşları desteğe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel, galibiyet kazanan sporcuları tebrik etti

Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü başarısından dolayı kutlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,

"İşitme Engelliler Spor Kulübümüzün başarısından dolayı gururlandık, çok mutlu ettiler bizli. Elde ettikleri başarıdan dolayı tüm ekibi kutluyorum. Kartal Belediyesi olarak Kartal'da yaşayan tüm engelli komşularımızın yanında olmaya, onların taleplerini yerine getirmeye ve sorunlarını çözmek için her türlü desteği sağlamaya da devam edeceğimizin mesajını bu vesile ile de bir kez daha vermiş olalım." diye konuştu.