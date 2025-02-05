Kartal Belediyesi kar nöbetinde: 347 personel ve 74 araç görev başında

Meteoroloji yetkililerinin İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından Kartal Belediyesi, olası buzlanma ve ulaşım aksaklıklarını önlemek amacıyla hazırlıklarını tamamladı. İlçede yaşamın aksamaması için toplam 347 personel ve 74 araç görevlendirilirken, 700 ton tuz kritik noktalarda stoklandı. Belediye ekipleri, ana yolların açık kalmasını ve yayaların güvenliğini sağlamak ile ihtiyaç halinde vatandaşlara destek vermek için 7/24 sahada olacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yapılan hazırlıklara ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerin görev başında olacağını belirtti. Ekiplerin sabaha kadar çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Başkan Yüksel, belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşların taleplerini ve şikâyetlerini 7/24 hizmet veren Komşu İletişim Merkezi’nin 444 4 578 numaralı hattından iletebileceğini ifade etti.

Kartal Belediyesi tuz stoklarını stratejik noktalara yerleştirdi

Karla mücadelede hızlı müdahale edebilmek amacıyla Kartal Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına toplam 700 ton tuz stokladı. E-5 kara yolunun üstünde 9, altında ise 4 noktada tuz depoları oluşturulurken, Cumhuriyet, Yakacık Çarşı, Gümüşpınar, Hürriyet, Orhantepe, Uğur Mumcu ve Yakacık Yeni mahallelerinde belirlenen kritik alanlara da tuz bırakıldı. Tuz stoklarının yanı sıra her akşam ve gündüz nöbetçi eczanelere, sağlık ocaklarına, ibadethanelere, muhtarlıklara ve okullara düzenli olarak tuz bırakılarak buzlanma riski en aza indirilecek.

74 Araç ve 63 şoför ile 7/24 müdahale

Belediye, karla mücadele çalışmalarını hızlandırmak ve yolların kapanmasını önlemek amacıyla 74 aracı sahada görevlendirdi. Bu araçlar arasında tuzlama araçları, greyderler, kepçeler, solüsyon tankerleri, tuz taşıma kamyonları ve kar küreme aparatları yer alıyor. Ayrıca, sahada çalışan ekiplerin ve ihtiyaç sahiplerinin sıcak içecek ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için mobil ikram araçları da belirlenen noktalarda hizmet verecek. Olası acil durumlara karşı ambulanslar, arama kurtarma araçları ve sepetli vinçler de hazır bekletilecek.

Kartal Belediyesi 347 personel ile sahada olacak

Kartal Belediyesi’nin karla mücadele kapsamında görevlendirdiği toplam 347 personel, farklı müdürlükler bünyesinde sahada aktif olarak çalışacak. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarına katılacak.

Belediye, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca vardiyalı sistemle kesintisiz hizmet verecek. Kartal sakinleri, yolların durumu, buzlanma ve karla ilgili taleplerini 7/24 hizmet veren Komşu İletişim Merkezi’ni arayarak iletebilecek. Belediye ekipleri, bu önlemlerle ilçede kar yağışı ve buzlanmanın yaratabileceği olumsuzlukları en aza indirmeyi hedefliyor.