Kartal Belediyesi Kış Spor Okulu başladı

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün, genç nesillerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği ‘Kış Spor Okulu’, Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu’nda öğrencilerin yoğun ilgisi eşliğinde başladı.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün çocuk ve gençlerin spor ile erken yaşta tanışmalarını ve hayatlarında spora daha fazla alan yaratmalarını sağlamak amacı ile “Spora Adım At Kartal’a Hareket Kat” sloganıyla devam ettirdiği ücretsiz Kış Spor Okulu, 7-14 yaş arası çocuklara hizmet veriyor.

Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu’nda alanında uzman spor eğitmenleri tarafından verilen eğitimler; basketbol, voleybol ve cimnastik branşlarında düzenleniyor.

Çocukların spor okuluna olan yoğun ilgisinden aileler de oldukça memnun

Her yaş grubunun 20 veya 25 kişilik sınıflara ayrılarak devam ettiği kış spor okulunda dersler, hafta sonu yapılıyor.

Hafta sonu 09.00 - 14.00 saatleri arasında açık olan Kış Spor Okulu’nda toplam 160 öğrenci, 6 hafta boyunca 3 farklı dalda eğitim görecek.

Uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparak ara tatillerini de sporun farklı branşları ile değerlendiren çocukların sadece bir kez katılabileceği eğitimler 6 hafta sonra yeniden başlatılacak.

Katılımın yoğun olduğu eğitimler ile çocukların ücretsiz spor eğitimlerinden faydalanmaları bekleniyor. Kartallı aileler, çocuklarının bu fırsatları değerlendirebilmelerinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirirken, çocukların ilgisi, Kartal Belediyesi’nin spor alanındaki çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in çocukların kışın da spor yapmasını ve sağlıklı kalmasını sağlamak amacıyla açılmasını istediği Kış Spor Okulu’nun birinci dönemi, 1 Mart’a kadar devam edecek.