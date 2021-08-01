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  4. Kartal Belediyesi KPSS’ye giren adayların heyecanına ortak oldu

Kartal Belediyesi KPSS’ye giren adayların heyecanına ortak oldu

Kartal Belediyesi KPSS’ye giren adayların heyecanına ortak oldu

Kartal Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)’na giren adayların heyecanına ortak oldu. Kartal Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçede belirlenen 6 sınav merkezi önünde stantlar kurarak sınava girecek vatandaşlara, yakınlarına ve görevlilere maske ve su desteğinde bulundu.

Sabahın erken saatlerinde, sınav öncesi belirlenen 6 okulun önünde stant kuran Komşu İletişim Merkezi’ne bağlı ekipler, KPSS adaylarına ve yakınlarına su ve maske dağıtarak, kolonya ikramında bulundu. 

Stant başındaki görevli belediye personeli, adayların sınav heyecanına ortak olurken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sınav için başarı dileklerini kendilerine iletti.

Sınava giren adaylar ve yakınları da kendilerini yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve belediye çalışanlarına destekleri için teşekkür etti.

Etiketler kartal belediyesi kpss
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