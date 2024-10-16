Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nden veli toplantısı

Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bünyesindeki 14 kreşte eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik ''veli toplantılarını'' yapmaya başladı. Eğitim süreciyle ilgili olarak gerçekleştirilen toplantılarda velilere, kreşlerin işleyişine yönelik bilgi aktarımı yapıldı.

Kartal Belediyesi Atalar Merkez Kreşi’nde düzenlenen toplantıya merkez kreş sorumlu Eda Kovancı katıldı. Her sınıftaki velilerle ayrı ayrı bir araya gelen Kovancı, eğitim süreciyle ilgili olarak velilere bilgi verdi. Sınıf öğretmenlerinin velilerle bir araya geldiği toplantılarda, özellikle çocukları kreşe ilk kez başlayan velilerin merak ettikleri konular aydınlatıldı. Velilerin izlemesi gereken noktalar ve detaylar paylaşıldı.

3-4-5-6 yaş öğrencilerinin velilerine yönelik olarak gerçekleştirilen toplantılarda eğitim-öğretim gibi konuların yanı sıra kreşlerdeki hijyen, güvenlik ve beslenme gibi konular hakkında da bilgi verildi. Eğitimin ilk basamağı olan kreşlerin çocuklar üzerindeki etkisi ve önemine vurgu yapıldı.