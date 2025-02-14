Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kreşi’ne devam eden minikler, anlamlı bir etkinliğe imza attı. ''15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü'' nedeniyle kolları sıvayan çocuklar, hazırlanan maskeleri, bugün için belirlenen renk olan sarıya boyadı.

Kartal Belediyesi, dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar kanserli tüm çocuk ve ergenlerin tedavi, bakım ve desteğe eşit erişim ihtiyaçlarına dikkat çekilmek amacıyla belirlenen ‘15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü’nü unutmadı.

Çocukluk çağı kanserleri hakkında farkındalık yaratmak, kanserli çocuklar ve ergenlere, hastalık sonrası hayatta kalanlara ve ailelerine destek sağlamak için 2002 yılından bu yana her yıl küresel çapta gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü de Uğur Mumcu Kreşi’nde konuya dikkat çekti.

Anne ve babalarda çocukluk çağı kanserlerinde bilinç oluşturma ve erken tanı konusunda onları uyarma amacını da taşıyan bugünde, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve kreş müdürü Hilal Kıraç, sarı kıyafetler giyerek kreşlerini sarı renklerden oluşturdukları malzemeler ile hazırlayan kreşli minikleri yalnız bırakmadı.

Çocuklarla birlikte, hazırlanan maskeleri sarıya boyayan Dr. Dilek Kars, anne ve babaların çocukların vücutlarında meydana gelen ani değişimleri önemsemeleri gerektiğini belirterek bu tip durumlarda erken tanının önemine değindi.

Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü

Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü olan 15 Şubat’ta çocukluk çağı kanserleri hakkında farkındalık yaratmak, kanserli çocuklar ve ergenlere, hastalık sonrası hayatta kalanlara ve ailelerine destek sağlamak için küresel bir iş birliği kampanyası yürütülmektedir.