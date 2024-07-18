Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü iş birliğiyle kreş öğrencilerine ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi. Kreş öğrencilerine afet anında nasıl davranmaları gerektiği ve seslerini duyurmak için neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Afet Eğitmeni Melisnur Nevruz’un vermiş olduğu eğitimde çocuklara Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç eşlik etti.

Çök, Kapan, Tutun…

Afet anında nasıl davranmaları gerektiğini ve seslerini duyurmak için neler yapmaları gerektiğini öğrenen çocuklar eğitmen Melisnur Nevruz’un çök, kapan, tutun komutlarını yerine getirdi. Ardından temsili bir afet çantasının içinde bulunması gereken malzemeleri sticker ile öğrenen çocuklar, sonrasında gerçek bir afet çantasının içerisinde olması gereken tüm materyalleri öğrenerek çantalarını doldurdu.

Artık Hepsi Birer Afet Dedektifi

Gördükleri eğitimin ardından Eğitmen Melisnur Nevruz tarafından Afet Dedektif rozetlerini ve sertifikalarını alan çocuklar artık birer Afet Dedektifi olarak içinde bulunabilecekleri herhangi bir afet durumunda aşama aşama yapmaları gereken her şeyi öğrendiklerini ve çevrelerine de bu konuda yardımcı olacaklarını, eğitimde öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşacaklarını dile getirdiler.

Eğlenerek Öğrendiler

Etkinliğin sonunda İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Afet Eğitmeni Melisnur Nevruz’a teşekkür eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, “Bugün burada çocuklarımıza çok değerli bilgiler aktardık. Bugün çocuklara eğlenceli gelen bu etkinlikler yarın yaşayacakları bir afet anında hayatlarını kurtaracak nitelikte bilgilerdir. Bizlere eşlik edip değerli bilgilerini çocuklarımıza aktaran Afet Eğitmenimiz Melisnur Nevruz ve İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü personellerine teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde çocuklarımız için çok daha güzel eğitimler hazırlayacağız.” diye konuştu.