Kartal Belediyesi kreş öğretmenlerine afet eğitimi

Kartal Belediyesi, afet bilincini yaymak ve olası bir acil durumda daha etkin bir müdahale sağlamak amacıyla, kreş öğretmenlerine yönelik kapsamlı bir afet eğitimi düzenledi. Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından, Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Merkezinde gerçekleştirilen bu eğitimde, öğretmenler hem teorik hem de pratik beceriler kazandı.

Eğitimin teorik kısmında, Kartal Belediyesi Arama Kurtarma eğitmenleri, öğretmenlere afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Özellikle yangın, deprem gibi doğal afetlerde izlenecek güvenli adımlar, tahliye yöntemleri ve kriz yönetimi konularında bilgiler aktarıldı. Eğitimin ikinci bölümünde ise öğretmenler, yangın söndürme konusunda uygulamalı eğitim aldı. Böylelikle yangın söndürücü kullanma tekniklerini ve yangına ilk müdahale yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldular. Eğitim sırasında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da öğretmenlere eşlik ederek bu önemli sürece destek verdi.

Kartal Belediyesi’nin bu tür eğitimleri, toplumsal dayanıklılığı artırma ve öğretmenlerin acil durumlarda güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlama açısından büyük önem taşıyor.