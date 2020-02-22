Kartal Belediyesi kreşine Birleşmiş Milletler’den büyük onur

Kartal Belediyesi, Avusturya’da düzenlenen Zero Project (Uluslararası Sıfır Engel Projesi) konferansı kapsamında gerçekleştirilen proje yarışmasında, Avrupa’nın ilk ve tek alerjik kreşi olan Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi ile finalde yarıştı. 90 ülke arasından 800 adayın seçildiği konferansta, 75 ülke eğitim alanında yenilikçi uygulamayla, 11 ülke de yenilikçi politika dalında sunum yaparak yarıştı. Uluslararası projeler arasından ön plana çıkan Kartal Belediyesi Mevhibe İnönü Kreşi, alanında bir ilke imza atarak Türkiye’ye haklı bir gurur yaşatmış oldu.

Kartal Belediyesi’nin Mevhibe İnönü Kreşi, Avrupa'da İlk ve Tek Olma Özelliğinde

Avusturya'nın başkenti Viyana, Essl Vakfı tarafından yürütülen ve engelli/dezavantajlı çocukların eşit eğitim hakkını gözeten Zero Project’e (Sıfır Engel Projesi) ev sahipliği yaptı. Konferansta, 90 ülkeden katılmaya değer görülen projeler, sunum eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde kanunlarla sabit ‘engel ‘olarak kabul edilen; ancak Avrupa’da bu statüde olmayan ‘alerji’, Kartal Belediyesi’nin açmış olduğu Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi sayesinde ‘engel’ olarak kabul görüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferans ve sunuma Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan ve BM Viyana Ofisi Türkiye Daimi Temsilciliği İkinci Katip Ayşe Sezen katıldı. Konferansta Kartal Belediyesi tarafından Avrupa’nın ilk ve tek Alerjik Çocuklara özel kreşi Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi, finalde yarıştı.

Kartal Belediyesi Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi, Alerji ve Astım hastası çocuklar için hayata geçirilen “tek” projenin Türkiye’den çıkmış olması bakımından da konferansın en dikkat çeken sunumlarından biri oldu.

"Kartal'da Bugüne Kadar 15 Tane Kreş İnşa Ettik"

BM Viyana Ofisi’nde düzenlenen Uluslararası Sıfır Engel Konferansı’nda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Avusturya'nın başkenti Viyana'dayız. Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi’ndeyiz. Kartal Belediyesi ve Alerji ile Yaşam Derneği ile birlikte geliştirmiş olduğumuz kreşimizin sunumunu yapmak için bugün buradayız. Okul öncesi eğitime oldukça önem veren bir belediye olarak 2009 yılından beri Kartal'a bugüne kadar 15 kreş kazandırdık. Bunu yaparken de öğrencilerimizin birçok problemleriyle karşı karşıya geldik. Bu problemden bazılarını tecrübelerimizle bazılarını da yardım alarak çözdük. Fakat bir sorun vardı ki şimdiye kadar hiçbir örneği yoktu. Alerjik çocukların düşünüldüğü ve tüm donanımların onların hassasiyetine göre tasarlandığı bir alerjik kreş… Kartal Belediyesi olarak biz bu durumu, öğrenci sayımızın yüksekliğinden faydalanarak çıkarttık ve tespit ettik" dedi.

Alerji ile yaşamın farkındalığını, hem Türkiye’de hem de dünyada artırabilmek açısından bu adımı atmış bulunduklarını ifade eden Başkan Yüksel açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Derneğimizin katkılarıyla bir kreşimizi, alerjisi olan çocukların eğitim alacağı şekilde tasarlayıp hayata geçirdik. İçerisinde halılardan masalara, duvardan kullanılan kalemlere kitaplara kadar her bir malzeme anti alerjik maddelerden yapıldı. En önemlisi ve en değerlisi de yedikleri yemek… Özellikle de gıdaya olan alerjileri yüzünden birçok çocuk, okula devamsızlık yapıyordu. Çocuklarımızın eğitimini kolaylaştırmak ve kreşe devamlılıklarını sağlamak için bazı analizlerin yapılması gerekiyordu. Dizayn, detaylar ve danışmanlık kısmında Alerji ile Yaşam Derneği ve Dernek Başkanı Özlem Hanım ve ekibi bize rehber oldu. Bu kreşimizi geçtiğimiz yıllarda hizmete sunduk, bir önceki Belediye Başkanımızla beraber yaptık. Ben de o dönemde başkan yardımcısıydım. Bugün Belediye Başkanı olarak, Kartal Belediyesi olarak ülkemizi Birleşmiş Milletler’de temsil ettik. Yeni yeni farkındalığın oluştuğu bir konu bu. Aslında hem alerjili çocuğu olan ebeveynler için hem de alerjisi olan çocuk için bu şartlarda eğitim verilmemesi oldukça büyük zorluklara sebep oluyor. Ama Mevhibe İnönü Kreşimiz ile birlikte hem ülkemizde hem de bugün bu vesileyle dünyada alerji ile yaşam mücadelesi konusunda farkındalık yaratmış olduk. Yeni bir nesil yetişiyor. Avrupa’da bunun önemi anlaşılıyor. Kreşlerimizin sayısı şu anda 15. 16'ıncı kreşimiz de yapım aşamasında. Kreşimiz vesilesi ile ülkemizi burada gururla temsil ediyoruz. Alerjik kreşimizin ismini de özellikle Mevhibe İnönü olarak belirlemiştik. Sevgili İnönü ailesi sağ olsunlar, onlara da buradan da selamlarımızı gönderiyoruz. Bu kreşimiz Avrupa'da ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Bu da ülkemiz açısından, bizler açısından ayrı bir gurur oldu, mutluyuz."

"Farkındalık Oluşturmaktan Gurur Duyuyoruz"

Türkiye’yi böylesi bir konferansta temsil etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ise yaptığı açıklamada: "Türkiye'nin en fazla kreşine ve dolayısıyla en fazla öğrenci sayısına sahip olan yerel yönetim Kartal Belediyesi’dir. Bu anlamda Kartal Belediyesi’nde çalışmaktan, bu projeyi yönetmekten, alerjili çocuklarla birlikte farkındalık oluşturmaktan gerçekten çok gurur duyuyoruz. 23 milyon çocuğun yaşadığı Türkiye'de 1 milyon çocuk alerjili ve alerjinin engel olarak kabul edildiği dünyada, ilk konferansta yer almaktan ve sunum yapmaktan ülkemiz adına mutluluk duyuyoruz" dedi.

Devlet olarak bu tür projelerde yer almaktan ve böylesi projelere sahip çıkmaktan dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen BM Viyana Ofisi Türkiye Daimi Temsilciliği İkinci Katip Ayşe Sezen de, "Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği olarak biz de yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın alerjik engeli, Birleşmiş Milletler platformunda dile getirdikleri için kendilerine özellikle teşekkür diyoruz. Devlet olarak bu tür projelerde yer almak ve sahip çıkmak bizler için çok büyük bir gurur. Bunu da ayrıca belirtmek istiyoruz. Herkese katılımları için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerle beraber iş birlikleri yaparak halkın sorunlarına çözüm yöntemleri geliştirmesinin önemine vurgu yapan Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan şu ifadeleri kullandı: “2018 yılında Kartal Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin ilk ve tek alerjik çocuklara uygun kreşi olan Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi’nin sunumunu, bugün dünyanın 90 ülkesinden yaklaşık 700 katılımcısına tanıtma fırsatına eriştik. Bu proje 2018 yılında hayata geçmişti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul’un en genç belediye başkanı olarak projenin hem yapım hem de açıkçası sürdürebilir olması konusunda bizlere hep destek oldu. Çünkü bizim gibi sivil toplum kuruluşları için yerel yönetimlerle beraber iş birlikleri yaparak halkın sorunlarına çözüm yöntemleri bulmak, çözüm önerileri geliştirmek çok kıymetli. Dolayısıyla projeyi yapmak kadar, sürdürülebilir olmasını da sağlamak çok çok kıymetli. Burada ülkemizi temsil ediyor olmaktan çok büyük bir gurur duyduk.”