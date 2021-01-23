Kartal Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı

Kartal Belediyesi Merkez Kreşi’nde gerçekleştirilen karne töreni, Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve kreş öğretmenleri katıldı.

Kreşteki bir sınıfta gerçekleştirilen karne töreninde katılımcılar ve öğretmenler tarafından çocuklara karneleri verilerek miniklere eğitimlerinin devamında başarılar dilendi. Tören, sosyal mesafeye kurallarına uygun yapılan hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

“Her Şey Çocuklarımızın Aydınlık Yarınları İçin”

Karne töreninde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, "16 kreş ile Türkiye’nin en çok kreşine sahip olan kamu kurumu olarak, çocuk dostu bir kent yaratma anlayışı ile çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yavrularımızın her alanda nitelikli eğitimlerden geçmeleri için yeni kreşler açmaya devam ediyoruz. Son olarak Yalı Mahallemizde bir kreşi daha yavrularımızla buluşturmanın heyecanını yaşadık. Öte yandan yine Yalı Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz proje ile çocuklarımız artık trafiğin işleyişini ve kurallarını Trafik Eğitim Parkı’nda öğrenecek. Parkımızı 4 – 12 yaş aralığındaki çocuklarımızın kullanabileceği şekilde tasarladık. Her şey çocuklarımızın aydınlık yarınları için. Bugün de burada kreş öğrencilerimiz için tedbirler eşliğinde bir karne töreni gerçekleştirdik. Karne heyecanını paylaştığımız miniklerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi dilerim." dedi.