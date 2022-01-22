Kartal Belediyesi Kreşlerinde Karne Heyecanı Yaşandı

Türkiye’de ilçe bazında en çok kreşe sahip olan Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler karnelerini aldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan kreş öğrencileri için tatil zili çaldı.

Yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte Kartallı kreş öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Kartal Belediyesi’nin kreşlerinde okuyan öğrenciler ilk dönem karnelerini Kartal Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin elinden aldı.

Karne günü için kreşlerini balonlarla ve süslemelerle bezeyen öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın, Hüseyin Tozkoparan, Ali Apaydın, Adem Uçar, Bayram Ali Baştan, Kartal Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz, Meclis Üyesi Şefik Özdemir ve Başkan Danışmanı Düzgün Çapar kreş öğrencilerinin sevincine ortak olurken yakalandığı Covid 19’dan dolayı izolasyon sürecinde olan ve evinde istirahat eden Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in tebrik mesajını ileterek tüm öğrencilere başarı dilediler.

Kreşlerde, minik öğrencilerle söylen şarkılar ve çeşitli etkinlikler eşliğinde düzenlenen dönem sonu karne dağıtımına katılan başkan yardımcıları, öğrenciler ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karne takdiminin ardından öğrenciler ve öğretmenlere eğitim yılının ikinci dönemi için başarılar dilenerek törenler sona erdi.

Kartallı Öğrencilere Yarıyıl Armağanı

Bu arada Kartal Belediyesi Kartal’da yarıyıl tatilline giren öğrencileri unutmayarak onların tatillerini gönüllerince yaşayacakları bir dizi etkinlik düzenledi.

Soğanlık Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek olan Oyun Atölyesi, Akıl ve Zekâ Oyunları, Matematik oyunları, Çorap Kukla Atölyesi ve Gölge Oyunu Atölyesi etkinlikleri ile çocuklar hem eğlenecek hem de gönülleri ile öğrenecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de karnelerini alarak okula minik bir mola veren öğrencilere, "Ara tatilde tüm öğrencilerimiz ile ailelerine ve eğitimcilerimize iyi tatiller dilerim. Öğrencilerimiz için Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanemizde birbirinden güzel etkinlikler düzenledik. Tüm öğrencilerimize eğlenerek öğrenecekleri güzel bir tatil diliyorum" dedi