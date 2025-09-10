Kartal Belediyesi Kreşlerinde Yeni Eğitim Öğretim Yılına Eğlenceli Başlangıç

Kartal Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren kreşlerde, 2025 – 2026 eğitim öğretim yılı düzenlenen eğlenceli tanışma toplantısıyla başladı.

Kartal Belediyesi bünyesinde hizmet veren 14 kreşte, velilerin de katılımıyla birlikte eğitim hayatına ilk adımlarını atan minikler eğlenceli dakikalar geçirdi. Kreşlerin bahçelerinde gerçekleşen etkinliklerde çocuklar hem oyun oynadı, hem de okulun ilk günlerine alışmaya çalıştı.

Kartal Belediyesi’ne bağlı Merkez kreşindeki tanışma dersine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars da katılarak çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi. Tanışma dersinde çocuklara bilim deneylerinin yer aldığı eğlenceli bir gösteri de gerçekleştirildi. Çocuklara ve velilere başarılı ve eğlenceli bir öğretim yılı dileyen Kars, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in iyi dileklerini iletti. Velilerin her türlü sorunda hem kendisine hem de kreş sorumlularına ulaşabileceğini ifade eden Kars, çocuklara yönelik hem eğitim hem de bakım konusunda velilerin yüreğinin ferah olmasını istedi. 14 kreş ile bu alanda önemli bir hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Yardımcısı Kars, daha sonra çocuklarla günün anısına fotoğraf çektirdi.