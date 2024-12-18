Kartal Belediyesi kreşlerinde ''Yerli Malı Haftası'' coşkusu

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, ''Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'' kapsamında düzenlenen etkinliklerde renkli gösteriler ve eğlenceli aktivitelerle Yerli Malı Haftası’nı coşkuyla kutladı.

12-18 Aralık tarihleri arasında Kartal Belediyesi hizmet binasının meclis katında gerçekleştirilen etkinlikler, minik öğrencilerin sergilediği yaratıcı gösterilere ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin yedi bölgesine ait kültürel zenginliklerin tanıtıldığı stantlar, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Yöresel kıyafetler giyen kreş öğrencileri, hem tutumlu olmanın hem de yerli malı kullanmanın önemini eğlenceli bir dille anlattıkları gösterilerle izleyicileri büyüledi. Öğrencilerin folklor performansları, etkinliği izlemeye gelen ailelerden ve davetlilerden büyük alkış aldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen etkinliğe katılan Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, açılış konuşmasında yerli malı kullanımının önemine dikkat çekerek minik öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini tebrik etti.

Kültürel zenginliklerin sergilendiği stantlara büyük ilgi

Etkinlik kapsamında, Türkiye’nin yedi bölgesine ait etnik unsurlar ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, her yörenin kendine has zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

“Yerli Malı Haftası sadece ekonomik bir farkındalık değildir”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Yerli Malı Haftası’nın önemine dikkat çekerek; “Bugün burada, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Yerli Malı Haftası’nı minik öğrencilerimizle birlikte coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın geleceğe umutla bakan gözleri ve rengarenk gösterileri, bu anlamlı etkinliği çok daha özel kılıyor.

Yerli Malı Haftası, yalnızca ekonomik bir farkındalık değil; aynı zamanda tutumlu olmayı, kaynaklarımızı verimli kullanmayı ve yerli üretime destek vermeyi öğrenmek için büyük bir fırsat. Özellikle bu yaşlarda verilen bu bilinç, çocuklarımızın gelecekte daha duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.

Minik öğrencilerimizin, Türkiye’nin yedi bölgesine ait kültürel zenginlikleri en güzel şekilde tanıtması bizlere gösteriyor ki; köklü geçmişimizi ve değerlerimizi yaşatacak olan bu nesil, yarınlarımız için büyük bir umut kaynağıdır. Onların bu sahnedeki heyecanı, enerjisi ve yaratıcılığı, hepimizi gururlandırıyor.

Bu vesileyle, çocuklarımızı böylesine güzel bir etkinliğe hazırlayan değerli öğretmenlerimize ve onların her zaman yanında olan kıymetli ailelerine gönülden teşekkür ediyorum. Yerli malı kullanımı, dışa bağımlılığımızı azaltmanın ve ülkemizin kalkınmasına destek olmanın en önemli yollarından biridir. Bugün burada, bu mesajı hep birlikte çok güçlü bir şekilde veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir hafta boyunca açık kalacak sergi, tüm ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.