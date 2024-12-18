  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi kreşlerinde ''Yerli Malı Haftası'' coşkusu

Kartal Belediyesi kreşlerinde ''Yerli Malı Haftası'' coşkusu

Kartal Belediyesi kreşlerinde ''Yerli Malı Haftası'' coşkusu
Güncelleme:

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, ''Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'' kapsamında düzenlenen etkinliklerde renkli gösteriler ve eğlenceli aktivitelerle Yerli Malı Haftası’nı coşkuyla kutladı.

12-18 Aralık tarihleri arasında Kartal Belediyesi hizmet binasının meclis katında gerçekleştirilen etkinlikler, minik öğrencilerin sergilediği yaratıcı gösterilere ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin yedi bölgesine ait kültürel zenginliklerin tanıtıldığı stantlar, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Yöresel kıyafetler giyen kreş öğrencileri, hem tutumlu olmanın hem de yerli malı kullanmanın önemini eğlenceli bir dille anlattıkları gösterilerle izleyicileri büyüledi. Öğrencilerin folklor performansları, etkinliği izlemeye gelen ailelerden ve davetlilerden büyük alkış aldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen etkinliğe katılan Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, açılış konuşmasında yerli malı kullanımının önemine dikkat çekerek minik öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini tebrik etti.

Kültürel zenginliklerin sergilendiği stantlara büyük ilgi

Etkinlik kapsamında, Türkiye’nin yedi bölgesine ait etnik unsurlar ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, her yörenin kendine has zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

“Yerli Malı Haftası sadece ekonomik bir farkındalık değildir”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Yerli Malı Haftası’nın önemine dikkat çekerek; “Bugün burada, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Yerli Malı Haftası’nı minik öğrencilerimizle birlikte coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın geleceğe umutla bakan gözleri ve rengarenk gösterileri, bu anlamlı etkinliği çok daha özel kılıyor.

Yerli Malı Haftası, yalnızca ekonomik bir farkındalık değil; aynı zamanda tutumlu olmayı, kaynaklarımızı verimli kullanmayı ve yerli üretime destek vermeyi öğrenmek için büyük bir fırsat. Özellikle bu yaşlarda verilen bu bilinç, çocuklarımızın gelecekte daha duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.

Minik öğrencilerimizin, Türkiye’nin yedi bölgesine ait kültürel zenginlikleri en güzel şekilde tanıtması bizlere gösteriyor ki; köklü geçmişimizi ve değerlerimizi yaşatacak olan bu nesil, yarınlarımız için büyük bir umut kaynağıdır. Onların bu sahnedeki heyecanı, enerjisi ve yaratıcılığı, hepimizi gururlandırıyor.

Bu vesileyle, çocuklarımızı böylesine güzel bir etkinliğe hazırlayan değerli öğretmenlerimize ve onların her zaman yanında olan kıymetli ailelerine gönülden teşekkür ediyorum. Yerli malı kullanımı, dışa bağımlılığımızı azaltmanın ve ülkemizin kalkınmasına destek olmanın en önemli yollarından biridir. Bugün burada, bu mesajı hep birlikte çok güçlü bir şekilde veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir hafta boyunca açık kalacak sergi, tüm ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail-Türkiye savaşı için tarih verdiler İsrail-Türkiye savaşı için tarih verdiler Sınıf ödeviyle hayatı değişti; 10 yaşında milyoner oldu Sınıf ödeviyle hayatı değişti; 10 yaşında milyoner oldu Uzmanlardan hayati uyarı: ''Yemeyin, yedirmeyin!'' Uzmanlardan hayati uyarı: ''Yemeyin, yedirmeyin!'' Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama Son anketten Erdoğan'a soğuk duş: 8 puan geride kaldı Son anketten Erdoğan'a soğuk duş: 8 puan geride kaldı ''Ölünce Beni Kim Yıkayacak ?'' afişlerinin altından TRT çıktı! ''Ölünce Beni Kim Yıkayacak ?'' afişlerinin altından TRT çıktı! Esad'sız Suriye'de hayat normale dönüyor Esad'sız Suriye'de hayat normale dönüyor Eurofighter savaş uçakları Ankara'ya iniş yaptı Eurofighter savaş uçakları Ankara'ya iniş yaptı Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti! Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti!
Wanda Nara'dan ağızları açık bırakan paylaşım Wanda Nara'dan ağızları açık bırakan paylaşım HTŞ lideri Colani Suriye'yi terk eden Suriyeliler için merak edilen yol planını açıkladı HTŞ lideri Colani Suriye'yi terk eden Suriyeliler için merak edilen yol planını açıkladı 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı ''Sivil polisiz'' deyip hamile kadını götürmek istediler; kocası gelince dehşet saçtılar ''Sivil polisiz'' deyip hamile kadını götürmek istediler; kocası gelince dehşet saçtılar Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Cumhurbaşkanlığı'nda ''çok gizli'' toplantı: Telefonlar ve akıllı saatler içeri alınmadı! Cumhurbaşkanlığı'nda ''çok gizli'' toplantı: Telefonlar ve akıllı saatler içeri alınmadı!