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Kartal Belediyesi kreşlerinde ''Yes To Science'' bilimsel eğitim projesi uygulanıyor

Kartal Belediyesi kreşlerinde ''Yes To Science'' bilimsel eğitim projesi uygulanıyor
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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde “Yes To Science” adlı bilimsel eğitim projesi uygulanmaya başladı.

Okul öncesi eğitim alanında büyük bir atılım olan ve bilimin şaşırtan yönlerinin çocukların anlayacağı bir dilde anlatıldığı projenin ilk dersi, Kartal Belediyesi Begüm Yavuz Çocuk Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 Fosillerden balıklara, fizikten astronomiye kadar birçok farklı alandan örnekler sunan “Yes to Science” adlı bilim atölyesi eğitimleri, Kartal Belediyesi'ne bağlı çocuk gelişim merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Bu eğitimlerin başladığı yerlerden biri de Atalar'daki Begüm Yavuz Çocuk Gelişim Merkezi oldu.

Derslerde gerçekleştirilen küçük deneyler, çocukları adeta birer çılgın bilim insanına dönüştürerek yoğun şekilde ilgilerini çekmeyi başardı. Bu deneyler sayesinde, çocuklar derslere aktif olarak katılıp bilim dünyasının heyecanını yaşayabiliyorlar. 

 4, 5 ve 6 yaş grubu öğrencilerine yönelik yapılan eğitim, çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Dersler sırasında öğrenciler eğitmenleri soru yağmuruna tutarken, yapılan küçük deneyler çocukların ilgi ve heyecanını doruk noktasına çıkartıyor. Kuru buz olarak tanınan donmuş karbondioksit gazı ile yapılan deneyler, çocukları bilimin etkileyici dünyasına davet ediyor.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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