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Kartal Belediyesi Lise ve Üniversite Tercihlerinde de Gençlerin Yanında

Kartal Belediyesi Lise ve Üniversite Tercihlerinde de Gençlerin Yanında
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Kartal Belediyesi, lise ve üniversite adaylarının tercih sürecinde onları yalnız bırakmıyor. Gençlerin geleceklerini şekillendireceği iki önemli basamak olan Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na giren öğrencilerin doğru ve bilinçli karar almaları için tercih danışma merkezleri, Kartal’da ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye başladı.

Kartal Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih sürecine giren gençlere rehberlik etmek amacıyla üç ayrı noktada Tercih Danışma Merkezleri kurdu.

Kartal Meydanı’nda, Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi’nde ve Mustafa Necati Eğitim Destek Kursu’nda hizmet veren merkezlerde, uzman eğitim danışmanları öğrencilere lise ve üniversite tercihleri konusunda birebir destek sunuyor.

Yürütülen hizmet kapsamında uzmanlar tarafından öğrencilere yalnızca kurum bilgisi değil; kendi yetenekleri, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda en uygun tercihleri yapmaları için yol gösteriliyor.

Öğrenciler kendileri için kurulan merkezlerde her gün 10.00 – 18.00 saatleri arasında danışmanlarla görüşme imkânı bulabiliyor.

LGS tercih süreci 14-24 Temmuz tarihleri arasında, YKS tercih süreci ise 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. LGS yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tercih dönemine giren tüm öğrencilere başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğini şekillendirmek üzere önemli bir karar aşamasında olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Kartal Belediyesi ailesi olarak yalnızca bugünü değil, yarını da düşünerek doğru tercih yapmaları için gençlerimizin yanındayız. Kartal’da hiçbir genç kardeşimizin kendini yalnız hissetmemesi için eğitim yolculuklarında daima destekçileri olmaya devam edeceğiz.”

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