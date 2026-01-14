''Kartal Belediyesi Maker Atölyeleri'' Ara Tatilde Çocuk ve Gençlerle Buluşuyor

Kartal Belediyesi’nin çocuk ve gençlere bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında yenilikçi deneyimler kazandırmak amacıyla düzenlediği Maker Atölyeleri, 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında sömestir dönemine özel olarak Makina Hangar’da gerçekleştirilecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak planlanan eğitim programı sayesinde öğrenciler, teknoloji ve üretim temelli uygulamalarla buluşma şansı elde edecek.

Kartallı çocuk ve gençlerin; bilimsel düşünme, problem çözme ve dijital beceriler kazanması amacıyla düzenlenen eğitim programı, ara tatil boyunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini teknoloji ve üretim temelli uygulamalarla buluşturacak.

Lego ile Kodlama, 3D Printer, Raspberry Pi, 3 D Kalem Atölyesi, Biyonik Robotlar ve Çocuk Bilim ve Mühendisliği Koridoru başlıklarında düzenlenecek olan atölyeler, öğrencilerin yaş ve sınıf düzeylerine göre gruplandırılarak gerçekleştirilecek.

Öğrenciler; Raspberry Pi Atölyeleri’nde Raspberry Pi’yi tanıyıp yazılımın temel mantığını öğrenecek, basit bir sensör projesi üzerinden Python ile kod yazmayı, elektronik bileşenleri kullanmayı ve gerçek zamanlı veri okumayı deneyimlemiş olacak.

‘Biyonik Robotlar: Biyonik Balık Yapı Atölyesi’ etkinliğinde doğadan ilham alan mühendislik uygulamalarıyla kendi biyonik balıklarını tasarlayıp hareket ettirirken, FESTO iş birliğiyle gerçekleştirilen atölyede aynı zamanda mühendisliğin doğadaki sistemlerden nasıl ilham aldığını eğlenceli uygulamalarla keşfetme şansı yakalayacak.

3D Kalem ile Tasarım Atölyesi’nde, 3D kalemlerle kendi tasarımlarını oluşturarak yaratıcılıklarını gerçeğe dönüştürecek, 3D Printer Atölyesi’nde ise 3D yazıcı teknolojisiyle kendi fikirlerini üretime dönüştürme imkânı bulacaklar. Katılımcılar ayrıca; Çocuk Bilim ve Mühendislik Koridoru Atölyeleri’nde bilim, teknoloji ve mühendislik deneylerini bir araya getirecekler.

Ara tatil boyunca devam edecek programla, ilkokuldan liseye kadar farklı kademelerdeki öğrenciler, bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmış ve uygulamalı öğrenme süreçlerine aktif katılım sağlamış olacak.

Maker Atölyeleri’ne kayıtlar başlamış olup https://www.kartal.bel.tr/ üzerinden yapılacak başvurular, ön başvuru niteliği taşıyacak ve atölyeler sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek. Kayıtların değerlendirilmesinin ardından katılımcılar, telefon yoluyla bilgilendirilecek.

Atölye Takvimi

19 Ocak 2026

3D Yazıcı

Çocuk Bilim ve Mühendisliği Koridoru

20 Ocak 2026

3D Yazıcı

Lego ile Kodlama

21 Ocak 2026

3D Yazıcı

3DFIX ile Kalem Atölyesi

22 Ocak 2026

3D Yazıcı

FESTO ile Biyonik Robotlar

23 Ocak 2026

3D Yazıcı

Lego ile Kodlama

26 Ocak 2026

3D Yazıcı

Lego ile Kodlama

29 Ocak 2026

Raspberry Pi

Çocuk Bilim ve Mühendisliği Koridoru

30 Ocak 2026

Lego ile Kodlama