Kartal Belediyesi, ''Mavi Liman'' karma resim sergisine ev sahipliği yaptı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Şubat ayı etkinlikleri kapsamında organizasyonunu Zihniye İlhan’ın gerçekleştirdiği ‘Mavi Liman’ adlı karma resim sergisi Kartallı sanatseverlerle buluştu.

Kartal Belediyesi fuaye alanında açılışı yapılan sergiye; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve çok sayıda Kartallı sanatsever katıldı. “Mavi Liman” adıyla düzenlenen ve pek çok sanatçının eserinin yer aldığı sergi sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Sergide sanatçılara teşekkür eden Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatçılar adına Zihniye İlhan’a çiçek takdim ederek, sanata gönül veren sanatçılara teşekkür ederek başarılar diledi. Sanatseverlerin beğenisine sunulan ve birçok farklı teknik kullanılarak yapılan tabloların yer aldığı sergide, özellikle midye kabukları ve kum taneleri ile yapılmış tablolar ilgi çekti. Kartal Belediyesi fuaye alanında açılan sergi, bir hafta boyunca sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.