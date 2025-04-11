Kartal Belediyesi, Milli Şehit Kemal Bey'in şehadetinin 106. yılında anma töreni düzenledi

Kartal Belediyesi, 10 Nisan 1919'da idam edilen, 14 Ekim 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla 'Milli Şehit' ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in, şehadetinin 106. yılında mezarı başında bir anma töreni düzenledi.

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Cumhuriyet kolay kurulmadı. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatırken, her karışı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda, adalet, bağımsızlık ve hürriyet için mücadele veren binlerce isimsiz kahraman gibi Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey de tarihimizin onurlu sayfalarında hak ettiği yeri almıştır." ifadelerini kullandı.

Milli Şehit Kemal Bey’in Kuşdili Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleşen törene; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, ADD Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, sivil toplum örgütü üyeleri ve Milli Mücadele Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir katıldı.

"Adalet, bağımsızlık ve hürriyet için mücadele verenler..."

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’i saygıyla ve rahmetle andığını söyleyerek;

"Kemal Bey, işgal kuvvetlerinin baskısı altında, milletine hizmet ettiği için haksızca idam edilmiş; ama milletimizin vicdanında daima bir kahraman, bir adalet neferi ve sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararıyla ‘Milli Şehit’ ilan edilerek ebedileşmiş bir isim olmuştur.

Cumhuriyet kolay kurulmadı. Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda, adalet, bağımsızlık ve hürriyet için mücadele veren binlerce isimsiz kahraman gibi, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey de tarihimizin onurlu sayfalarında hak ettiği yeri almıştır.

Bugün, emperyalizmin 100 yıl önce milletimizin birliğine, iradesine ve bağımsızlığına kasteden oyunları hâlâ değişen biçimlerde karşımıza çıkmakta. Ancak biz, dünü doğru anlarsak yarını sağlam inşa edebiliriz. İşte bu nedenle, Kemal Bey gibi isimleri sadece anmakla kalmıyor, onların uğruna can verdikleri değerleri yaşatmak için yılmadan çalışıyoruz.

Bizler; gençlerimize Kemal Bey’i anlatmaya, adalet duygusunu yüceltmeye, haksızlık karşısında dimdik duran bir nesil yetiştirmeye mecburuz. Çünkü tarihten ders çıkarmak, geçmişin yükünü değil; ilhamını taşımak demektir.Bu vesileyle başta Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey olmak üzere, vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” şeklinde konuştu.

Törende son olarak, Milli Şehit Kemal Bey ve tüm şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

“Fertler ölür, millet yaşar. Yaşasın millet...”

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, 1. Dünya Savaşı’nın yaşandığı dönemde Yozgat mutasarrıf vekili olarak görev yaparken, o dönemde işgalcilerle iş birliği yaparak çetecilik yapan Ermenilerin ülkenin değişik yerlerine gönderilmesi sırasında bürokrat olarak görev almıştır. İttihat ve Terakki hükümeti görevden ayrılıp yerine Damat Ferit Paşa’nın başında olduğu Hürriyet ve İtilaf Partisi geldiğinde Ermeni Patrikhanesi ve İngiliz hükümetinin dayatması ile Ermeni tehcirinde görev yapanları yargılamak için Divan-ı Harb-i Örfi adında özel bir mahkeme kurulmuş, dönemin Ermeni Patriği Zevan Efendi tarafından bizzat hazırlanan ve İngilizler tarafından Damat Ferit hükümetine verilen yargılanacaklar ve cezalandırılacaklar listesine tepki gösteren mahkeme başkanı Hayret Paşa, bu dayatmayı kabul etmeyerek görevinden ayrılmış, onun yerine İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi olan Mustafa Nazım Paşa getirilmiştir. Mustafa Nazım Paşa’nın, hukuki dayanaktan yoksun söylentileri delil kabul ederek verdiği cezalardan dolayı mahkemenin adı halk arasında 'Nemrut Mustafa Paşa Divanı' olarak adlandırılmıştır.

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, kurulan özel mahkemeler tarafından ’10 Nisan 1919’da idam edilmiş, 14 Ekim 1922 yılında TBMM tarafından Milli Şehit ilan edilmiştir.