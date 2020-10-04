Kartal Belediyesi Muhtarlar Toplantısı’nın 134’üncüsünü gerçekleştirdi

Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.

“Sorunlara Derman Olmaya Devam Edeceğiz”

Muhtarlar Toplantısı’nın Ekim ayı oturumunu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu yönetti.

Kartal Belediyesi’nin katılımcı demokrasinin gereği olarak mahalle muhtarlarını çok önemsediğini kaydeden Mustafa Oktay Aksu, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, yeşil odaklı, çevreci, yaşanabilir bir kent için Kartal Belediyesi’nin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü; “Kartallı komşularımız için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz gün Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, ilçe esnafıyla bir araya geldi. Esnaf kardeşlerimize ‘500 Gün Yolculuk’ adını taşıyan bir sunum gerçekleştirerek göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen ve üzerinde çalışılan projeler hakkında bilgi verdi. Kartal Belediyesi ailesi olarak bu 500 gün boyunca ilçemizin kronikleşmiş birçok sorununa çözüm ürettik. Siz muhtarlarımızı ‘birlikte yönetim’ anlayışımızın gereği olarak yönetimimize ortak ettik. Katılımcı Demokrasi anlayışından ödün vermeden, ilçemizin sorunlarına derman olmaya devam edeceğiz.”

Toplantının bundan sonraki bölümünde Kartal’daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar; mahallelerindeki sorunları, görüş ve önerilerini ileterek konuşmalarını yaptı. Sorunların ele alınıp çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda muhtarlar tarafından iletilen sorunlar kayıt altına alındı. Toplantının sonunda ise Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, katılım sağlayan tüm muhtarlara teşekkür etti.