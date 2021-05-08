Kartal Belediyesi Muhtarların Ramazan Bayramı’nı Kutladı

Kartal Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı’nda muhtarları unutmadı ve tam kapanma döneminde büyük emek harcayarak özveri ile çalışan muhtarların bayramını kutladı.

Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ, tüm gün süren programda Kartal’ın 20 mahalle muhtarlarını tek tek ziyaret ederek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in bayram mesajını ve selamlarını iletti.

Mahalle muhtarlarına çikolata hediye eden Banu Kocadağ yaptığı konuşmada Covid-19 salgınının mahalle muhtarlarının önemini bir kez daha gösterdiğini dile getirerek şunları söyledi: “Kartal için gerçekleştirmeyi planladığımız projelerde ve hizmetlerde siz değerli muhtarlarımızın planlama sürecine aktif olarak katılım sağlamasını her zaman çok önemsedik. Bu anlamda Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in katılımcı demokrasi anlayışı ile pandemi sürecinde de her ay gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sizlerle bir araya geldik, mahallelerinizin sorunlarını ilk elden tespit ettik, komşularımızın beklenti ve şikâyetlerini kayıt altına alarak çözüm süreçlerini birlikte geliştirdik. Belediyemizin pandemi sürecinde gerçekleştirdiği ve ‘tam kapanma’ sürecinde daha da yoğunlaştırdığı etkin çalışmalarında siz değerli muhtarlarımızın rolünü oldukça önemsiyoruz. Kartal’ın muhtarları olarak büyük bir özveri ile çalışmalarınızı sürdürmeye devam ediyorsunuz, hatta muhtarlarımızdan bazıları bu süreçte Covid-19 hastalığına yakalandı. Kartal Belediyesi olarak büyük bir sorumluluk bilinci ile çalışan muhtarlarımızı desteklemeye devam edeceğimizi söyleyerek bir kez daha Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel ve şahsım adına Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum.”