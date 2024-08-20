Kartal Belediyesi Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu için kayıtlar başladı

Kartal Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında üniversiteli kız öğrenciler düşünülerek büyük bir törenle hizmete açılan Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu için başvuru kayıtları alınmaya başlandı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in eğitime verdiği destek doğrultusunda, Cumhuriyetin 100. Yılında, Cumhuriyet kızlarına ithaf edilerek açılan ve üniversite eğitimini görmekte olan kız öğrenciler düşünülerek tam donanımlı bir şekilde hizmete sunulan Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun, başvuruları 20-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kartal Belediyesi Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu için başvurular, https://bit.ly/ KizOgrenciYurduOnKayit linki üzerinden yapılacak.

Başvuru Şartları

Öğrencinin T.C. vatandaşı olması,

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması

Öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması,

Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması,

Kamu personeli olmaması,

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması,

Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması

Ailesinin (anne-baba)İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması

Öğrenci ailesinin ikamet yerinin İstanbul il sınırları içinde yer almaması şartı aşağıdaki hallerde istisna tutulur:

%50 ve üzerinde engel durumu olan öğrenciler

Mahkeme kararı ile anne ve babasından uzaklaştırma kararı alınan öğrenciler

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekâr kardeşleri

Gaziler, gazi eşi ve çocukları

Ortaöğretim ve dengi öğrenimleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Öğrencinin üniversite türü (devlet/vakıf)

Öğrencinin öğrenim türü (lisans/ön lisans)

ÖSYM puan aralığı (öğrencinin üniversitedeki ilk yılı ise)

Mevcut öğrenci ise kümülatif başarı ortalaması

Bursluluk durumu (yüzdelik oran)

Ailenin (anne/baba/eş) mesleği

Ailenin (anne/baba/eş) net aylık geliri

Aile durumu (sağ, vefat etmiş, ayrılmış)

Adli sicil/arşiv kaydı durumu (Taksirli Suçlar Hariç )

Öğrencinin sağlık durumu (toplu yerlerde yaşamaya engel bir hastalığının olup olmadığı ve bulaşıcı hastalığının olup olmadığı)

Yüzde 50 ve üzeri engellilik durumu

Öğrencinin şehit ya da gazi çocuğu olup olmadığı

Öğrencinin devlet himayesinde olup olmadığı

Lise ve dengi öğrenim devlet veya Darüşşafaka himayesinde gerçekleşip gerçekleşmediği

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılan/ayrılanların çocuğu olup olmadığı

Ailesinin ikamet ettiği il (İstanbul içi elenecek)

Ülkemiz adına uluslararası spor, sanat, bilim vb. alanlarda elde edilen bir başarı durumu

Üniversiteye depremzede kontenjanından yerleşme durumu

2023 Şubat ayında gerçekleşen deprem sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarında evinin yıkılmış veya ağır hasarlı olarak belirlenip belirlenmediği

Öğrencilerden Talep Edilen Evraklar

T.C. kimlik fotokopisi,

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),

Öğrenci Belgesi

YKS Yerleştirme Belgesi

Transkript (Ara sınıf öğrencisi ise),

Tarihçeli Yerleşim Yeri (ikametgâh) Belgesi (Anne veya Baba adına alınmış),

Anne veya Baba adına alınmış Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet barkodlu, anne, baba gösteren)

Adli sicil/arşiv kaydı (E-Devlet)

Kişisel sağlık beyan formu (E-Devlet),

Anne- Baba-Eş Ve Öğrenciye Ait Gelir Durumu Belgeleri

Öğrenci Kendisinin Çalıştığını Beyan Etmişse Kendisinin Çalıştığını Gösterir Sosyal

Güvenlik Kayıt Belgesi Ve SGK Hizmet Dökümü

Devlet himayesinde yaşadığınızı gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa)

Mahkeme Uzaklaştırma Kararı ( Beyan Vars…

Gönüllü Güvenlik Korucusu Olarak Çalışan, Çalışırken Vefat Eden Veya Emekliye

Ayrılan/Ayrılanların Çocuğu Olduğunu Gösterir Belge (Beyan Varsa)

Üniversiteye Depremzede Kontenjanından Yerleştiğini Gösterir YKS Yerleştirme Belgesi veya Öğrenci Belgesi (Beyan Varsa)

2023 Şubat Ayında Gerçekleşen Deprem Sonrasında Yapılan Hasar Tespit

Çalışmalarında Eviniz Yıkılmış Veya Ağır Hasarlı Olarak Belirlendiğini Gösterir e-devletten Alınmış Hasar Tespit Belgesi (Beyan Varsa)

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve Şahkulu Sultan Vakfı’nın da desteğiyle yapılan Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, 8 kattan oluşuyor. Yurdun kullanım alanları içerisinde; öğrencilerin aileleri için lobi alanı yer alırken; giriş katta yemekhane ve kantin bulunuyor. 1.katta öğrencilerin ders çalışması için oluşturulan kütüphane ve aynı katta yer alan spor salonu, çizim odası ile bilgisayar odası da üniversiteli kız öğrencilere hizmet veriyor.

Öğrencilerin eğitimlerini ev konforunda tamamlamaları için her ayrıntının düşünüldüğü yurdun 2-3-4-5 ve 6. katları ise öğrencilerin kalacağı odalardan ve her katta yer alan etüt sınıflarından oluşuyor. -1. katta bavul odası, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, ütü odaları ve kurutma odaları yer alıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kız öğrenci yurdunun adını; Büyük Önder Atatürk’ün eğitim alanındaki hedefini gerçekleştirebilecek kişi olarak seçtiği; Kuva-yi Milliye hareketinde yer almış, milletvekilliği, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve en önemlisi Eğitim Bakanlığı yapmış devrimci aydın Mustafa Necati olarak belirlediklerini kaydederek, “Umarım yurdumuz da Mustafa Necati gibi burada kalacak kız öğrencilerimize eğitim alanında ışık olur, yol gösterici olur.” dedi.