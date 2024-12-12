Kartal Belediyesi personeli ''Herkes İçin Bir Dünya'' dedi

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelli Danışma ve Koordinasyon Biriminde çalışan görevli ve uzman personel, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, ‘Herkes İçin Bir Dünya’ adıyla düzenlediği seminere konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Sosyal Hizmet Kulübü ile Engelli Öğrenci Ofisi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Herkes İçin Bir Dünya’ başlıklı seminerine, Kartal Belediyesi’nin Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi’nde görevli birim sorumlusu ve sosyal hizmet uzmanı Atıl Utku Gel ile psikolojik danışman Özgür Uğur konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde ilk sözü konuşmacı olarak davetli olan milli okçu Murat Öz aldı. Öz, engelli olduğu süreci ve yaşadığı zorlukları, okçuluğa başlamasını, bu branştaki ulusal ve uluslararası deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Milli okçunun ardından görme engelli bir birey olarak kendi hayatında yaşadığı ve maruz kaldığı zorlukları anlattığı bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi psikolojik danışmanı Özgür Uğur, konuşmasında, engellilerin sorunlarının ve haklarının toplumsal bir olgu olduğunu vurguladı.

Son olarak engelli bireylerin insanlık tarihinde; dışlayıcı, ötekileştirici ve çeşitli olumsuz söylemler ile uygulamalara maruz kaldıklarını örneklerle çeşitlendiren ve bu sayının ciddi boyutlarda olduğunu ifade eden Kartal Belediyesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi sosyal hizmet uzmanı Atıl Utku Gel, bu olumsuzlukların ortadan kalkmasında ve engelli haklarının kazanımında verilen mücadelelerin önemli olduğunu ifade etti.

Gel, Türkiye’deki sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarına da değinerek Kartal Belediyesi’nin sunduğu sosyal hizmetleri ve yardımları katılımcılara aktardı ve bunların artarak ve çeşitlenerek sürmesi için çaba sarf edildiğini sözlerine ekledi.

Dinleyici olarak katılan öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla devam eden seminer, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde görevli akademisyenlerin davetlilere teşekkür belgesi ve plaket takdim etmesiyle sona erdi.