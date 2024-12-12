  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi personeli ''Herkes İçin Bir Dünya'' dedi

Kartal Belediyesi personeli ''Herkes İçin Bir Dünya'' dedi

Kartal Belediyesi personeli ''Herkes İçin Bir Dünya'' dedi
Güncelleme:

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelli Danışma ve Koordinasyon Biriminde çalışan görevli ve uzman personel, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, ‘Herkes İçin Bir Dünya’ adıyla düzenlediği seminere konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Sosyal Hizmet Kulübü ile Engelli Öğrenci Ofisi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Herkes İçin Bir Dünya’ başlıklı seminerine, Kartal Belediyesi’nin Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi’nde görevli birim sorumlusu ve sosyal hizmet uzmanı Atıl Utku Gel ile psikolojik danışman Özgür Uğur konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde ilk sözü konuşmacı olarak davetli olan milli okçu Murat Öz aldı. Öz, engelli olduğu süreci ve yaşadığı zorlukları, okçuluğa başlamasını, bu branştaki ulusal ve uluslararası deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Milli okçunun ardından görme engelli bir birey olarak kendi hayatında yaşadığı ve maruz kaldığı zorlukları anlattığı bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi psikolojik danışmanı Özgür Uğur, konuşmasında, engellilerin sorunlarının ve haklarının toplumsal bir olgu olduğunu vurguladı.

Son olarak engelli bireylerin insanlık tarihinde; dışlayıcı, ötekileştirici ve çeşitli olumsuz söylemler ile uygulamalara maruz kaldıklarını örneklerle çeşitlendiren ve bu sayının ciddi boyutlarda olduğunu ifade eden Kartal Belediyesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi sosyal hizmet uzmanı Atıl Utku Gel, bu olumsuzlukların ortadan kalkmasında ve engelli haklarının kazanımında verilen mücadelelerin önemli olduğunu ifade etti.

Gel, Türkiye’deki sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarına da değinerek Kartal Belediyesi’nin sunduğu sosyal hizmetleri ve yardımları katılımcılara aktardı ve bunların artarak ve çeşitlenerek sürmesi için çaba sarf edildiğini sözlerine ekledi.

Dinleyici olarak katılan öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla devam eden seminer, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde görevli akademisyenlerin davetlilere teşekkür belgesi ve plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Suriye'ye döneceğim için acil satılık'' ilanlarındaki tehlike ortaya çıktı ''Suriye'ye döneceğim için acil satılık'' ilanlarındaki tehlike ortaya çıktı OnlyFans yıldızı 14 saatte 101 erkekle birlikte oldu; gözyaşlarını tutamadı OnlyFans yıldızı 14 saatte 101 erkekle birlikte oldu; gözyaşlarını tutamadı ''Geçiş garantili'' projelerin kamuya devredileceği tarih belli oldu ''Geçiş garantili'' projelerin kamuya devredileceği tarih belli oldu Ünlü Japon deprem uzmanından Türkiye'nin en güvenli ve en riskli illeriyle ilçelerini açıkladı Ünlü Japon deprem uzmanından Türkiye'nin en güvenli ve en riskli illeriyle ilçelerini açıkladı Binlerce çalışanı olan Türkiye'nin ünlü hazır giyim markası iflas etti Binlerce çalışanı olan Türkiye'nin ünlü hazır giyim markası iflas etti Suriye'den kaçan Esad'ın evinin içine girildi: Yok böyle bir lüks! Suriye'den kaçan Esad'ın evinin içine girildi: Yok böyle bir lüks! Kulislerden sızdı: ''Erdoğan, istifası istenen Bakan'dan izahat istedi'' Kulislerden sızdı: ''Erdoğan, istifası istenen Bakan'dan izahat istedi'' Hava bir anda soğuyacak... Önce kuvvetli sağanak ardından da kar geliyor! Hava bir anda soğuyacak... Önce kuvvetli sağanak ardından da kar geliyor! TBMM'de ''istifa'' protestoları! Bakan kürsüye çıktı Meclis karıştı TBMM'de ''istifa'' protestoları! Bakan kürsüye çıktı Meclis karıştı Canlı yayında ilan etti: ''Öcalan'ı İmralı'dan çıkarsınlar, öldürteceğim'' Canlı yayında ilan etti: ''Öcalan'ı İmralı'dan çıkarsınlar, öldürteceğim''
Fatih Portakal'ın maaşı ''yok artık'' dedirtti Fatih Portakal'ın maaşı ''yok artık'' dedirtti Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Emeklilik hayali kuranlar dikkat: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, geri sayım başladı Emeklilik hayali kuranlar dikkat: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, geri sayım başladı İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın vakfına bedava verilen taşınmazlar geri alındı İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın vakfına bedava verilen taşınmazlar geri alındı Esad sonrası Suriye'de 3 muhtemel senaryo ortaya çıktı Esad sonrası Suriye'de 3 muhtemel senaryo ortaya çıktı Tartışmalı Köy Kanunu Resmi Gazete'de: İmar Hakkı Aktarımı yürürlükte Tartışmalı Köy Kanunu Resmi Gazete'de: İmar Hakkı Aktarımı yürürlükte Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen ''ahlaksız teklif'' itirafı Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen ''ahlaksız teklif'' itirafı Türkiye'nin korku filmi gibi hayat yaşayan mahallesi kamerada Türkiye'nin korku filmi gibi hayat yaşayan mahallesi kamerada Tesla, her bütçeye uygun modelini duyurdu: Model Q ortaya çıktı Tesla, her bütçeye uygun modelini duyurdu: Model Q ortaya çıktı İnternet devi kararını verdi: Türkiye'den çekiliyorlar! İnternet devi kararını verdi: Türkiye'den çekiliyorlar!