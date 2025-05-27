Kartal Belediyesi Personeline ‘İmar Mevzuatı’ Eğitimi

Kartal Belediyesi, belediye personelinin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Belediyeler Birliği Eğitmeni, Şehir Plancısı ve Yazar Dr. Ayşe Ünal tarafından verilen “İmar Mevzuatı” konulu eğitim programı, farklı müdürlüklerden personelin ve meclis üyelerinin katılımıyla Kartal Belediye Meclisi salonunda gerçekleşti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat da programa katılarak eğitimin yerel yönetimlerin etkinliği açısından önemine dikkat çekti.

Başkan Yüksel: “Eğitim, kurumsal gelişimin vazgeçilmez bir parçası”

Eğitimi ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, personelle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, belediye hizmetlerinin nitelikli ve mevzuata uygun yürütülmesi için düzenlenen eğitimlerin önemine dikkat çekti. “Eğitim, kurumsal gelişimin vazgeçilmez bir parçasıdır” diyen Başkan Yüksel, özellikle imar mevzuatı gibi sürekli güncellenen ve birçok hizmet alanını doğrudan etkileyen konularda bilgi güncellemelerinin hayati olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Yüksel, “Kurumsal işleyişin temelini doğru bilgi ve güncel mevzuat bilgisi oluşturur. Bu nedenle tüm personelimizin bu sürece dâhil olmasını önemsiyoruz” dedi.

Adalar Belediye Başkanı Akpolat’tan ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra, Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat da eğitime katılarak destek verdi. Her iki başkan da eğitim sürecini yerinde takip ederek, yerel yönetimlerin mevzuat bilgisiyle güçlenmesinin altını çizdi.

Gün boyu süren kapsamlı eğitim

Kartal Belediye Meclisi’nde tam gün süren eğitimde Türkiye Belediyeler Birliği Eğitmeni Şehir Plancısı ve Yazar Dr. Ayşe Ünal, imar mevzuatı ile ilgili pek çok farklı konuyu masaya yatırarak meydana gelen değişiklikler ile ilgili kıymetli bilgiler paylaştı.

Ünal; 3194 Sayılı İmar Kanunu başta olmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu ve Mera Kanunu gibi birçok yasal düzenleme hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi.

Eğitim boyunca katılımcılarla interaktif bir ortam oluşturan Ünal, belediyelerde karşılaşılan uygulama örnekleri üzerinden mevzuat maddelerini değerlendirdi. Katılımcılar sık sık soru-cevaplarla sürece dâhil olurken, özellikle meclis üyeleri için imar konularında karar alma süreçlerini destekleyecek güncel bilgiler sunuldu.