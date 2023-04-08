Kartal Belediyesi, Sağlıklı Nesiller İçin Okullarda Seminer Çalışmalarına Başlıyor

Kartal Belediyesi, çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla örnek bir projeye imza atıyor. Söz konusu proje kapsamında Kartal’da yer alan ilköğrenim düzeyindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler için ‘sağlık ve beslenme’ temalı seminerler düzenlenecek.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenecek olan seminerler ile günümüz yaşam koşullarında sosyal medya üzerinden yaratılan güzellik baskısı, olumsuz beden algıları ve akran zorbalığı ile mücadele hedeflenirken program süresince beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiye odaklanılacak.

Diyetisyen Kübra Şimşek tarafından verilecek seminerlere katılan ve bireysel beslenme danışmanlığı almak isteyen çocuk ve gençlere ise ayrıca beslenme uzmanları eşliğinde bireysel beslenme danışmanlığı verilecek.

Öğrencilerin yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak amacı ile öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite konularında farkındalığını geliştirmeyi ve onlara doğru alışkanlıklar kazandırmayı amaçlayan seminerlere ev sahipliği yapmak isteyen okular, 0 216 280 64 06 numaralı telefondan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilir ve detaylı bilgi alabilir.