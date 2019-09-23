Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencisinden Uluslararası Başarı

Dünyanın birçok ülkesinde 98 festivalde izleyici ile buluşan ve 50 ödüle layık görülerek 2018’in en çok ödül alan yerli kısa filmde, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi piyano bölümü öğrencisi Lara Rojda Ülgen de otistik çocuğu canlandırdığı karakterle büyük beğeni topladı. Ülgen’in oyunculuğu, ulusal ve uluslararası platformlarda almış olduğu ödüllerle takdir edildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gösterimi yapılan filme vatandaşların katılımı yoğun oldu. Oyuncular Özgür Dereli, Çınar Dereli ve Lara Rojda Ülgen’in de katılımlarıyla izleyiciyle buluşan film, katılımcılardan büyük alkış aldı. Filmi izlemeye gelen Kartallılar, gösterimden önce müzik dinletileri ve verilen kokteyl ile keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Lara Rojda Ülgen, Canlandırdığı Karakterle 7 Ödülün Sahibi Oldu

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi piyano bölümü öğrencisi Lara Rojda Ülgen, ‘Bir Vapur Masalı’ filminde otistik bir çocuğu canlandırdığı karakterle genç yaşında büyük başarılara imza attı. Kartal Anadolu Lisesi’nde okuyan 15 yaşındaki Ülgen, ilk oyunculuk deneyimi olan Bir Vapur Masalı ile 7 ödülün de bireysel olarak sahibi oldu.

Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Oyuncu Lara Rojda Ülgen filmin gösterimi sonrasında yaptığı konuşmada: “Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in sanat ve kültür alanında yaptığı çalışmalarını ve bizim filmimiz de dâhil olmak üzere Kartal’da yapılan film gösterimi etkinliklerini çok beğeniyorum. Başkanımıza bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.