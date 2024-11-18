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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nden anlamlı sergi: ''Hayal Et ve Yaşat''

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nden anlamlı sergi: ''Hayal Et ve Yaşat''
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nin resim bölümünde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı sergi, Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanında ziyarete açıldı.

Kartal’da ikamet eden ve resim yeteneği olan 13-17 yaş aralığındaki öğrencilerin yetenek sınavı ile kabul edilerek eğitim aldığı Sanat Akademisi’nden eğitim gören öğrencilerin 100’den fazla eserinin yer aldığı serginin açılışına kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Açılışa katılanlar arasında Kartal Belediye Meclisi ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Umutcan Kıskanç, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Koordinatörü Yasin Kula ve Ressam Murat Havan’ın yanı sıra sanat akademisi öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri yer aldı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in en çok değer verdiği alanlardan birinin Sanat Akademisi olduğunu ifade ederek bu anlamda desteklerinin süreceğini söyledi ve Ressam Murat Havan’a çiçek takdim etti.

Havan ise yaptığı konuşmada sanat akademisinin 7-8 yıl önce bir hayal olarak başladığını ifade ederek bugün gelinen noktada üniversitelerde hem görsel ve hem ses alanlarında eğitimlerine devam eden öğrencilerin sanat akademisinde yetiştiğini vurgulayarak gösterdikleri çaba için öğrencilere teşekkür etti. 

Hayvan hakları, ünlü sanatçıların eserlerinin kopyaları ve pop art tarzındaki eserlerin yer aldığı sergide 105 öğrencinin 100’den fazla eseri yer alıyor. “Hayal et ve Yaşat” adlı sergi bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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