Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nden Yeni Yıla Özel Müzik Ziyafeti

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlediği yeni yıl konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Oda Orkestrası’nın ilk sahne performansı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Konser programına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, İBB ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aluç, Kartal Belediyesi birim müdürleri ile Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Danışmanı ve Kurucu Üyesi, piyanist Prof. Dr. Cana Gürmen katıldı.

Kartal Sanat Akademisi Kartal Belediyesi’nin Gurur Kaynağı

Konser öncesinde konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, 2017 yılında Sanat Akademisi’nin kuruluş sürecinde çok sınırlı bir zaman dilimi içinde hareket edildiğini belirterek, yaklaşık 45 gün gibi kısa bir sürede imkânsız denilen bir hedefin hayata geçirildiğini vurguladı. Sanat Akademisi’nin danışmanı ve kurucu üyesi Prof. Dr. Cana Gürmen ile birlikte yürütülen bu sürecin Kartal Belediyesi adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Uçar, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ilçe dışında olması nedeniyle konsere katılamadığını, ancak tüm sanatseverlere selamlarını ilettiğini aktardı. Uçar ayrıca, yeni yıl konserinin aynı zamanda Oda Orkestrası’nın ilk sahne performansı olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Öğrencilerden Muhteşem Performans

Konser, Sanat Akademisi öğrencilerinin performansları ve Orkestra Şefi Aleksandra Nadin’in piyano eserleriyle başladı. Programın devamında sahne alan flüt sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde solo ve düet eserlerle izleyicilerle buluştu. Flüt sınıfı öğrencileri; Georges Bizet – “Toreador”, Antonio Vivaldi – “Spring” (Düet) ve Burkina Faso geleneksel eseri “Diarra Loro Lora” eserlerini başarıyla seslendirdi. Flüt sınıfının ardından sahneye çıkan keman sınıfı öğrencileri de öğretmenleri eşliğinde solo performanslar sergiledi. Öğrenciler, C. Gossec – “Gavotte” ile Rieding – “Concert No: 2 in B Minör Op. 35” eserlerini yorumlayarak izleyicilerden büyük beğeni topladı. Keman performanslarının ardından Sanat Akademisi perküsyon grubu, seslendirdiği eserlerle konser programına ritmik ve enerjik bir bölüm kattı.

Öğrenci performanslarının ardından, Orkestra Şefi Aleksandra Nadin Bolşen yönetiminde Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Oda Orkestrası sahne aldı. Oda Orkestrası; “Şevk Kardeşim”, “Tuna Dalgaları”, “Ghostbusters” ve “Libertango” eserlerini seslendirdi. Programda yer alan tüm eserler izleyicilerden büyük alkış alırken, özellikle “Ghostbusters” film müziği gecenin en çok alkışlanan eseri oldu.

Konserin devamında, Şef Funda Güleryüz yönetiminde Sanat Akademisi Çocuk Korosu, oda orkestrası eşliğinde sahne aldı. “Orda Bir Köy Var Uzakta”, “Gençlik Marşı” ve “Biz Atatürk Gençleriyiz” eserlerini seslendiren koro, performanslarıyla izleyicilerden yoğun alkış aldı. Konserde viyolonselde Yasin Kula, flütte Elif Kay Ergen, fagotta Banu Kara, perküsyonda Pınar Dursun Paksoy, kemanda ise Kahraman Nice Özbay ve Nurhan Gökçe Coşkun yer aldı.

Konserin finalinde, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nden mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut ile İBB ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aluç tarafından takdim edildi. Program sonunda aynı protokol üyeleri tarafından sahne alan sanatçılara ve emeği geçenlere çiçek takdiminde bulunuldu. Sanatın eğitici ve birleştirici gücünü Kartal’da bir kez daha ortaya koyan konser, yeni yıl öncesinde müzik ve emeğin buluştuğu anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.