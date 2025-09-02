  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Kayıtları Başlıyor

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Kayıtları Başlıyor

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Kayıtları Başlıyor
Güncelleme:

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, yeni eğitim yılı için kayıtları almaya başladı. Çocuklara ve gençlere kritik yaparak analitik düşünce yeteneği kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Satranç Akademisi, 1-10 Eylül tarihleri arasında ön kayıt başvurularını alacak.

2025-2026 eğitim dönemine katılmak isteyen çocuklar ve gençler, Kartal Belediyesi’nin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden ön başvuru yapabilecek. 2015-2016-2017 ve 2018 doğumlu öğrencilerin katılım sağlayacağı Sanat Akademisi, 16 Eylül Salı günü eğitimlere başlayacak.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi’nde uzman eğitmen kadrosu ile verilecek olan ve yüz yüze planlanan eğitimler, gerekli görülen durumlarda ise online olarak gerçekleştirilebilecek. Yaş ve seviye gruplarına ayrılacak olan sınıflarda verilecek eğitimler; başlangıç, temel, orta, ileri ve kültür sınıfları olmak üzere dağılım gösterecek.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ASSAN soruşturmasında şok detaylar: TÜBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar ASSAN soruşturmasında şok detaylar: TÜBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar Sosyal medyadaki reklam yüzünden Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü Sosyal medyadaki reklam yüzünden Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü Trakya'nın eşsiz sapsarı güzelliklerini unutun; çünkü artık olmayacaklar! Trakya'nın eşsiz sapsarı güzelliklerini unutun; çünkü artık olmayacaklar! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Dünyada ilk ve tek: Bu yapının başka bir eşi yok! Dünyada ilk ve tek: Bu yapının başka bir eşi yok! İstanbul'da Türk Bayrağı'na alçak saldırı! İstanbul'da Türk Bayrağı'na alçak saldırı! Halit Yukay'ın 68 metre derinlikteki cesedinden parça alındı Halit Yukay'ın 68 metre derinlikteki cesedinden parça alındı Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek
''Özgür Özel bu akşam istifa ederse sürpriz olmaz'' ''Özgür Özel bu akşam istifa ederse sürpriz olmaz'' Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındı CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındı Hava durumu raporu değişti: Bir yanda yağmur, diğer yanda yaz sıcakları var Hava durumu raporu değişti: Bir yanda yağmur, diğer yanda yaz sıcakları var Fenerbahçe'nin Ederson için kasasından çıkacak para belli oldu Fenerbahçe'nin Ederson için kasasından çıkacak para belli oldu CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü! CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü! Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Devlet Bahçeli'den YPG'ye operasyon sinyali! Devlet Bahçeli'den YPG'ye operasyon sinyali!