Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Kayıtları Başlıyor

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, yeni eğitim yılı için kayıtları almaya başladı. Çocuklara ve gençlere kritik yaparak analitik düşünce yeteneği kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Satranç Akademisi, 1-10 Eylül tarihleri arasında ön kayıt başvurularını alacak.

2025-2026 eğitim dönemine katılmak isteyen çocuklar ve gençler, Kartal Belediyesi’nin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden ön başvuru yapabilecek. 2015-2016-2017 ve 2018 doğumlu öğrencilerin katılım sağlayacağı Sanat Akademisi, 16 Eylül Salı günü eğitimlere başlayacak.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi’nde uzman eğitmen kadrosu ile verilecek olan ve yüz yüze planlanan eğitimler, gerekli görülen durumlarda ise online olarak gerçekleştirilebilecek. Yaş ve seviye gruplarına ayrılacak olan sınıflarda verilecek eğitimler; başlangıç, temel, orta, ileri ve kültür sınıfları olmak üzere dağılım gösterecek.