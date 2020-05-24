Kartal Belediyesi şehit ailelerini bayramda unutmadı

Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Ramazan Bayramı’nı kapsayan sürede sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından, ilçede yaşayan şehit aileleri için harekete geçti.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kartal’daki şehit ailelerinin adreslerini tek tek ziyaret etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran ekipler, şehit ailelerinin bayramlarını kutladıktan ve Başkan Gökhan Yüksel’in bayram mesajını ilettikten sonra paketlenmiş bayram çikolatalarını kendilerine takdim etti.