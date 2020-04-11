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  4. 11 Nisan 2020 13:14

Kartal Belediyesi taksi duraklarına hijyen malzemeleri dağıttı

Kartal Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı vatandaşları koruyabilmek amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan tüm taksi duraklarına kişisel temizlik ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kitleri dağıttı.

Kartal Belediyesi taksi duraklarına hijyen malzemeleri dağıttı
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Kartal Belediyesi, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlar ile sürekli yüz yüze iletişim halinde bulunan meslek gruplarından birisi olan taksi şoförleri için temizlik ve hijyen ürünleri dağıttı. Yardım kitleri, belediye ekipleri tarafından ilçedeki taksi durakları tek tek dolaşılarak şoförlere teslim edildi.

Dağıtılan kişisel temizlik ve hijyen ürünlerinin bulunduğu kitlerde, dezenfektan, maske ve eldivenler yer aldı. Kartal Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele kapsamında daha önce de Aile Sağlığı Merkezleri ve muhtarlıklara kişisel temizlik ve hijyen ürünleri desteğinde bulunmuştu.

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