Kartal Belediyesi taksi duraklarına hijyen malzemeleri dağıttı

Kartal Belediyesi, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlar ile sürekli yüz yüze iletişim halinde bulunan meslek gruplarından birisi olan taksi şoförleri için temizlik ve hijyen ürünleri dağıttı. Yardım kitleri, belediye ekipleri tarafından ilçedeki taksi durakları tek tek dolaşılarak şoförlere teslim edildi.

Dağıtılan kişisel temizlik ve hijyen ürünlerinin bulunduğu kitlerde, dezenfektan, maske ve eldivenler yer aldı. Kartal Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele kapsamında daha önce de Aile Sağlığı Merkezleri ve muhtarlıklara kişisel temizlik ve hijyen ürünleri desteğinde bulunmuştu.