Kartal Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalıştayı’na Katıldı

Kartal Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen ‘Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı’na katıldı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı çalıştayda, geri dönüşüm, ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüştürülmesinde kooperatifleşmenin önemine vurgu yapıldı. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen çalıştayda atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün katılım sağladığı çalıştaya; Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra ILO temsilcileri, pek çok kurum ve kuruluş temsilcileri çeşitli illerden gelen belediyelerin temsilcileri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) yönetimi ve kooperatif üyeleri katıldı.

Kooperatifleşmenin Önemine Vurgu Yapıldı

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) kuruluşu, görevleri ve bakış açısının anlatıldığı çalıştayda; atıkların toplanması, ayrıştırılması ve işlenmesi konusunda kooperatiflerin önemine vurgu yapıldı. Kurumsal bir çatı altında toplanan kooperatifleşmenin geri dönüşümde önemli bir adım olduğu belirtildi. Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) de atık toplama alanında iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkında bir sunum yaptı. Açılış konuşmaları ve sunumların ardından 3 grup oluşturularak atık toplama sektörünün genel değerlendirilmesi, atık toplama sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konuları ve atık toplama sektöründe kurumlar arası iş birliği ve eğitimi konuları hakkında atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalıştaya katılan Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekibi de, “Kartal ilçesinde sıfır atık, iklim değişikliğine uyum ve insana yakışır iş hedefimiz doğrultusunda, ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüştürülmesinde kooperatif modelini çalışıyoruz. Bu süreçte bize destek veren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye’ye ve Kooperatif Destekleme Merkezi’ne teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı