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Kartal Belediyesi ve İBB Zabıta Ekiplerinden İşgalci Karavanlara Müdahale

Kartal Belediyesi ve İBB Zabıta Ekiplerinden İşgalci Karavanlara Müdahale
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Kartal sahilinde uzun süredir araç park alanlarını işgal eden ve vatandaşların şikayetlerine konu olan karavan araçlara, Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Ekipleri müdahale etti. Zabıta ekipleri, sahildeki işgalci karavanları tespit ederek, park işgallerine son verdi.

Özellikle hafta sonları, Kartal sahilinde park yeri bulmakta zorlanan vatandaşlar, karavanların park alanlarını işgal etmesinden rahatsızdı. Bu şikayetlere duyarsız kalmayan Kartal Belediyesi ve İBB Zabıta Ekipleri, vatandaşların çağrılarına kulak vererek harekete geçti. Ekipler, işgalci karavanları belirleyerek taşıma işlemi gerçekleştirdi ve park alanlarını yeniden vatandaşların kullanımına açtı.

Kartal Belediyesi ve İBB'nin ortak çalışması, sahil bölgesindeki park sorununu hafifletmeyi ve vatandaşların memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Bu müdahale ile birlikte sahil alanları, daha düzenli ve erişilebilir hale getirildi.

“Şikayetlere, kayıtsız kalamazdık”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallıların şikayetlerine kayıtsız kalamayacaklarını ifade ederek; “Kartal sahilinde uzun süredir yaşanan park yeri sorunları ve işgalci karavanlar konusunda bizlere iletilen şikayetlere kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Kartal Belediyesi olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ile iş birliği içinde harekete geçtik ve sahil şeridimizdeki park alanlarını işgal eden karavanlara gerekli müdahaleyi gerçekleştirdik. Amacımız, sahilimizi daha düzenli, güvenli ve erişilebilir bir hale getirmek. Özellikle hafta sonları yoğun olarak kullandığınız sahil alanlarının, tüm vatandaşlarımızın rahatça yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu müdahale ile sahilimizdeki park sorunlarını hafifletmiş olmayı ve sizlerin memnuniyetini kazanmayı umuyoruz. Birlikte daha güzel bir Kartal için el ele vererek, sorunları çözmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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