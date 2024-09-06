Kartal Belediyesi ve İBB'den amatör kulüplere spor malzemesi desteği

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sporu ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. Kartal’daki amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla 20 farklı kulübe malzeme yardımı yapıldı. Sporun altyapısını güçlendirmek ve genç sporcuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla verilen malzeme desteği, düzenlenen törenle kulüp yöneticilerine takdim edildi.

Kartal Belediyesi Organik Çadır Alanı’nda düzenlenen törende sporun önemine vurgu yapılırken, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar yaptığı konuşma da, amatör spor kulüplerinin genç yeteneklerin yetişmesinde ve toplumda spor kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynadığını belirtti. Başkan Yardımcısı Uçar, “İnanıyoruz ki, bu destekler sayesinde spor kulüplerimizin başarıları her geçen gün daha da artacak. Gençlerimiz, daha iyi şartlarda spor yapma imkânına kavuşarak ilçemizin adını başarılarla duyuracaklar." dedi. Sporun birlik ve beraberlik getiren bir unsur olduğuna dikkat çeken Uçar, gençleri spora yönlendirmek için Kartal Belediyesi’nin çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. Malzeme yardımıyla birlikte Kartal’daki spor kulüplerinin altyapıları güçlendirilirken, ilçenin sportif başarılarının da artması bekleniyor. Kartal Belediyesi ve İBB’nin bu iş birliği, genç sporculara büyük bir motivasyon kaynağı olmayı sürdürüyor.

Malzeme dağıtımına Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Nasır Süleymanoğlu, birim müdürleri, meclis üyeleri ve spor kulübü başkanları ile yönetimleri katıldı.

20 Amatör Kulübe Malzeme Desteği Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törende 20 farklı kulübe verilen malzeme yardımı, genç sporcuların gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Törenle teslim edilen malzeme kolileri, amatör sporcuların ihtiyaç duyduğu her türlü ekipmanı içeriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin genç sporculara sağladığı kolilerde tam 20 farklı malzeme bulunuyor. Formalar, futbol topları, eldivenler, yağmurluklar ve daha pek çok spor gereci, kulüp yetkililerine büyük bir özenle teslim edildi. Sporcuların antrenmanlarını en iyi koşullarda yapabilmeleri için tasarlanan bu yardımlar, Kartal’daki sporun çıtasını yükseltecek nitelikte. Bu anlamlı destekle birlikte, amatör spor kulüpleri hem altyapı hem de malzeme açısından güçlendirilirken, genç yeteneklerin kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerine olanak tanınıyor. Sporun birleştirici gücüne inanan İBB, gençlerin sporla iç içe büyümelerini desteklemek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Teslim edilen malzemeler, sporcuların performanslarını artırmaları için gereken her detayı düşünülerek hazırlanmış durumda. Kartal’da spora ve sporcuya verilen bu destek, bölgedeki gençlerin gelecekteki başarılarına şimdiden ışık tutuyor.