Kartal Belediyesi veteranları şampiyonada 2. oldu

Kilis Belediyesi tarafından 10 yıldır organize edilen 'Kilis Özel Atatürk Bahar Futbol Turnuvası’nda Kartal Belediyesi Veteran Takımı şampiyonada 2. oldu.

10 yıldır ‘Kilis Özel Atatürk Bahar Kupası' adı ile düzenlenen şampiyona, vefat eden Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut anısına bu yıl 7-11 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışından toplam 44 takımın katıldığı şampiyonaya 40 yaş üstü 32 takım, 50 yaş üstü 12 takım katılırken, Kartal Belediyesi Veteran takımı, 50 yaş üstü takımlar kategorisinde mücadele etti.

Turnuvada ilk dört maçında rakip takımları teker teker mağlup ederek yarı finale yükselen Kartallı Veteranlar, yarı final maçında Mardin Veteranlarını 5-2 ezici skorla yenerek finale ismini yazdıran takım oldu.

Final maçında Kosova Veteran Takımı ile karşı karşıya gelen Kartallı Veteranlar, normal süresi 2-2 biten karşılaşma sonrası atılan penaltılar sonucu maçı 6-5 kaybederek şampiyonayı 2. bitirdi.

Karşılaşmayı Kosova Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Emilia Recebi'nin yanı sıra birçok iş ve siyasi parti temsilcisi izledi.

Şampiyona 2’ncisi olan Kartal Belediyesi Veteran takımı, desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkürlerini sunarak: “Pandemi sürecinde bizlerin şampiyonaya katılmasında desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'e 2’ncilik kupasını ithaf ederken, kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." dediler.