Kartal Belediyesi WhatsApp Hattı ile Sorunlara Anında Çözüm

Kartal Belediyesi, Whatsapp ihbar hattı ile vatandaşların gönderdiği fotoğraf ve mesajlar doğrultusunda sorunlara anında müdahale ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla vatandaşların sorunlarının daha hızlı çözülmesi için Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'ne entegre edilen ve yanıt süreleri düşürülen WhatsApp ihbar hattı, büyük ilgi görüyor.

0 532 136 90 90 numaralı ‘WhatsApp İhbar Hattı’ ile vatandaşlar akıllı telefonlarından belediyeye anında ulaşabiliyor.

Kartal Belediyesi WhatsApp ihbar hattına gelen şikâyetler, Komşu İletişim Merkezi tarafından kontrol edilerek diğer birimlere eş zamanlı olarak iletiliyor ve sonucu hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor.

Vatandaşlar, Kartal Belediyesi'nin 0532 136 90 90 numaralı WhatsApp hattı üzerinden bilgi ya da fotoğraf paylaşarak her türlü talep, şikâyet ve önerilerini Kartal Belediyesi ekiplerine bildiriyor. Belediye ekipleri ise gelen mesajlar doğrultusunda en hızlı şekilde gereken çalışmaları yapıyor.

Kartal'daki olumsuzluklara karşı Kartal Belediyesi'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, Komşu İletişim Merkezi’nin 444 4 578 çağrı numarasının yanı sıra 0 532 136 90 90 WhatsApp İhbar Hattı üzerinden de müracaatlarda bulunabiliyor.