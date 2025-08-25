Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu Sona Erdi

Kartal Belediyesi, çocukların spora erken yaşta adım atmasını teşvik etmek, yaz tatillerini daha aktif ve verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla yaptığı Yaz Spor Okulu projesinin son dönem öğrencileri sertifikalarını aldı. “Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat” sloganıyla başlatılan ve üç dönem olarak planlanan ücretsiz spor eğitimleri, çocuklara hem spor yapma hem de yeni beceriler kazanma fırsatı sundu.

Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programda 2014-2018 doğumlu çocuklara basketbol, voleybol, jimnastik, dans, uzak doğu sporları, masa tenisi, akıl oyunları, survivor parkurları ve sinema branşlarında eğitim verildi. Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleşen derslerde öğrenciler hem eğlendi hem de gelişimlerini destekleyen aktivitelerle dolu bir yaz geçirdi.

Üç Dönemde 300 Öğrenci

Üç dönem olarak planlanan ve her dönemde 100 öğrencinin kabul edildiği Yaz Spor Okulu’ndan yaz boyunca 300 çocuk ücretsiz olarak faydalandı. 23 Haziran’da başlayan ve 22 Ağustos’ta sona eren Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu programının sonunda düzenlenen sertifika töreninde çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu. Üçüncü dönemin sertifikaları, Kartal Belediyesi Spor Müdürü Serkan Taş tarafından öğrencilere takdim edildi.

Çocukların Sosyal ve Fiziksel Gelişimine Katkı

Çocukların fiziksel gelişimini desteklemenin yanı sıra sosyal becerilerini de geliştiren yaz spor okulu, takım çalışması, disiplin ve özgüven gibi değerleri de pekiştirdi. Aileler, çocuklarının yaz tatilini güvenli, ücretsiz ve nitelikli bir ortamda değerlendirmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Kartal Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.