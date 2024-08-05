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Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu'nun ikinci dönemi tamamlandı

Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu'nun ikinci dönemi tamamlandı
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Kartal’da, çocukların yaz tatilini değerlendirilmesi ve sporcu nesiller yetiştirilmesi amacıyla Kartal Belediyesi tarafından hizmet veren Yaz Spor Okulu’nun ikinci dönemi tamamlandı.

Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tesislerinde devam eden Yaz Spor Okulu’nun 7 – 12 yaş aralığındaki 150’yi aşkın öğrenicisi, 3 hafta boyunca 12 farklı branştan eğitimlerini tamamladı.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Yaz Spor Okulu’nun ikinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgelerini vermek için bir tören düzenlendi.

“Sporda ve sanatta öncü adımlar atıyoruz”

Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş katıldı.

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi’nin kültür ve sanatta olduğu gibi sporda da öncü olmaya devam ettiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Uçar, tüm öğrenci ve velilere teşekkür ederek; “Yaz Spor Okulu’nun ilk dönemini tamamlamanın mutluğunu yaşıyoruz. Yine çok verimli bir dönemi geride bıraktık. Başta emekleri için öğretmenlerimize ve tüm öğrencilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal’da sporu, kültürü ve sanatı merkeze alan çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

12 branşta eğitim

Kartal’da devam eden Yaz Spor Okulu’nda; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, dans, Uzak Doğu sporları, cimnastik, masa tenisi, tenis, satranç, sinema ve akıl oyunları olmak üzere 12 branşta ders gören öğrenciler, yaşlarına göre farklı gruplarda toplanıyor. Her yaş grubunun ayrı renklerde forma giydiği Yaz Spor Okulu’nda öğrencilerin öğlen ve ikindi yemekleri de Kartal Belediyesi tarafından karşılanıyor. 

Uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparak yaz tatillerini verimli geçiren çocuklar için hazırlanan Yaz Spor Okulu, 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yoğun bir okul döneminin ardından çocukların yaz tatilinde eğlenirken spor yapmalarını sağlamak için açılmasına öncülük ettiği ücretsiz Yaz Spor Okulu’nun 3’üncü dönemi ise 23 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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