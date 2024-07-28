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Kartal Belediyesi YKS tercihinde öğrencileri yalnız bırakmadı

Kartal Belediyesi YKS tercihinde öğrencileri yalnız bırakmadı
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Kartal Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmadı. Kartal Belediyesi’nin alanında uzman eğitmenleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih dönemlerinde öğrencilere destek olmak amacıyla Tercih Danışmanlık Ofisi’nde hizmet vermeye devam ediyor.

2 Ağustos tarihine kadar saat 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Tercih Danışmanlık Ofisi’nde üniversiteye adayı öğrenciler, tercih edebilecekleri üniversiteler ve bölümler hakkında bilgilendiriliyor.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan Tercih Danışmanlık Ofisi’nde, YKS sonuçlarına göre aldıkları puana ve başarı sıralarına göre yerleştirme hakkı elde eden öğrenciler, rehber öğretmenler tarafından yönlendiriliyor. Mustafa Necati Etüt Merkezi öğretmenleri, öğrencilerin puanlarına ve başarı sıralarına göre geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Mustafa Necati Etüt Merkezi öğretmenleri tarafından verilen hizmet, hem öğrenciler hem de veliler tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, tercihleri konusunda destek olan eğitimcilere ve Kartal Belediyesi’ne verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti. 

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