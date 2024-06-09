Kartal Belediyesi YKS'ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Kartal Belediyesi, öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına bu sene de ortak oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okul önlerinde hazır bulunan belediye ekipleri, sınava giren öğrencilere ve onları bekleyen ailelerine su ikramında bulundu.

3 milyondan fazla adayın ter dökeceği sınav için Kartal Belediyesi çalışanları sınavın yapıldığı her iki gün de sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde hazır bulundu. Kurulan stantlarda dağıtım yapan personel, öğrenci ve velilerin sınav heyecanına ortak oldu.

Sınav için Kartal’da bulunan okullara gelenleri ilk karşılayanlar Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’nin saha çalışanları oldu. Bu önemli sınav öncesi okul önlerinde kurulan stantlarda öğrencilere başarı dilenirken, su ikramında bulunuldu.

İyi bir üniversitede okuma umuduyla sınava giren adaylar ve velileri bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Yüksel’den Sınav Süresince Sessizlik Çağrısı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu önemli sınav öncesi sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak önemli bir konuya dikkat çekti.

Başkan Yüksel, “YKS’ye girecek olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz ve aileleri su gibi temel ihtiyaçlarını okul girişlerinde bulunan stantlarımızdan temin edebilirler.

Cumartesi ve Pazar günleri tüm komşularımızdan sınav saatinde okul çevrelerinde mümkün olduğunca sessiz olmalarını rica ediyorum.” ifadelerinde bulundu.