Kartal Belediyesi yöneticileri öğrencilerin ilk ders zili heyecanına ortak oldu

Güncelleme:

Kartal’da, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili coşkuyla çaldı. Kartal Belediyesi yöneticileri, öğrencilerin yeni dönem heyecanına ortak olarak onları yalnız bırakmadı.

Kartal Petrol-İş Mahallesi’nde bulunan Teğmen Burak Evirgen İlkokulu’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okulu ziyaret eden ilçe protokolü arasında; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Kaya ve Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gamze Yavuzer yer aldı.

Törenin ardından sahneye çıkan öğrenciler, hazırladıkları folklor ve dans gösterileri ile izleyenlere eğlenceli ve renkli anlar yaşattı. Öğrencilerin heyecanı ve coşkusu, aileler ve davetliler tarafından büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından söz alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, yeni dönemin ilk ders zilini hep birlikte çaldı.

Başkan Yardımcıları, tüm öğrencilere 2025-2026 eğitim öğretim yılında başarı ve sağlık dileyerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in mesajını öğrencilere iletti. Başkan Gökhan Yüksel’in, “2025-2026 eğitim ve öğretim yılına umutla başlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, onların yolunu aydınlatan öğretmenlerimize ve fedakarlıklarıyla en büyük desteği veren velilerimize başarı dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Eğitimde fırsat eşitliği için tüm ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” mesajını öğrenciler, eğitimciler ve velilere iletti.

Törenin ardından sınıfları ziyaret eden ilçe protokolü, öğrencilere kalem dağıtımı yaparak onların eğitim yolculuğuna küçük ama anlamlı bir destek sundu. Çocuklar ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkürlerini ileterek mutluluklarını paylaştı.

Kartal Belediyesi’nin bu desteği, hem öğrenciler hem de veliler tarafından memnuniyetle karşılanırken, yeni eğitim öğretim yılı Kartal’da coşkulu bir atmosferle başlamış oldu.

