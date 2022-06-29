Kartal Belediyesi, Zor Günlerinde Vatandaşların Acısına Ortak Oluyor

Kartal Belediyesi, sevdikleri ebediyete intikal eden vatandaşları yalnız bırakmayarak, cenaze hizmetlerinde; definden cenaze nakline, taziye çadırı kurulmasından yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, zor günlerinde vatandaşların acısına ortak oluyor.

Cenaze hizmetleri kapsamında, vefat haberi alındıktan sonra başlayan hizmet, cenazenin defnedildikten sonra misafirlerin ağırlanmasına kadar geniş bir süreci kapsıyor.

Belediyeye bağlı doktorlar tarafından ölüm raporunun hazırlanmasından, cenaze yakınlarının şehir içi ya da şehir dışı araç taleplerinin karşılanmasına kadar her detayla titizlikle ilgileniliyor.

Cenaze yakınlarının talepleri doğrultusunda evlerine yakın ve uzak mesafeden gelen misafirlerin ağırlanması için masa, sandalye ve çadır hizmeti de bizzat ekipler tarafından karşılanıyor.

Aşevi ve Gıda Bankası tarafından hazırlanan yemeklerin, cenazede dağıtılması gibi işlemler de yine belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen cenazeye katılan personel, Kartal Belediye Başkanının taziyelerini aileler ile paylaşıyor.

Kartal sınırları içinde yaşayan vatandaşların cenaze işlemleri ücretsiz olarak yerine getiriliyor. Vatandaşlar bilgi ve gerekli hizmetlere, 7/24 kesintisiz çalışma esasına göre hizmet veren Komşu İletişim Merkezi’nin, 444 4 578 numaralı telefonunu arayarak ulaşabiliyor. Cenaze nakil, doktor, imam ve ulaşım hizmetleri belediye tarafından ücretsiz sağlanıyor.

“Doğumdan Ölüme, Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayatın her alanında Kartallı komşularının yanında olduğunu kaydederek; “Kartal Belediyesi olarak, doğumdan ölüme vatandaşları yalnız bırakmıyoruz. Bu anlamda ekiplerimiz titizlikle çalışmalar gerçekleştiriyor. Komşularımızın her zaman yanında olup onlara destek vermek, onların acısını paylaşmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bir nebze olsun acısını hafifletmek için definden yemek ihtiyacının karşılanmasına kadar cenaze hizmetlerimizi gerçekleştiriyor. Ebediyete intikal eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.