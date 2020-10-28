Kartal Belediyesi’nde kadrolu işçiler için toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kartal Belediyesi’nin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş arasında yapılan görüşmeler sonrasında kadrolu işçi personelin, 1 Mart 2020-28 Şubat 2022 arasındaki dönemi kapsayacak iş sözleşmesi, taraflar arasında imzalandı.

İşçilerin Ücret ve Sosyal Haklarında İyileştirmeler Yapıldı

Kartal Belediyesi’nde çalışan 80 kadrolu işçiyi kapsayan sözleşme gereği, işçilerin ücret ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. 305,00 TL taban ücret ile İşçi maaşlarına 1. yıl %8 oranında zammın yapıldığı sözleşme şartlarında, 2. yıl için ise %10 oranında zamda anlaşma sağlandı.

Yapılan toplu iş sözleşmesine yönelik bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kurumun mali durumunu göz önünde bulundurarak, çalışanların emeklerinin karşılığını alması noktasında hassas bir tavrımız var. Belediyemizde çalışan kadrolu 80 personelimizi kapsayan sözleşmemizi imzaladık. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.